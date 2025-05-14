Беларусь - Зимбабве: Африканские студенты изучают возможности белорусской медицины

Беларусь на принципах дружбы готова помогать Африке в развитии самых разных отраслей экономики. Но не экономикой единой. Наука, образование, медицина. Так, коллегам из Зимбабве белорусские врачи уже передают уникальный опыт, а в наших вузах готовят новое поколение медиков. Здравоохранение - ключевая отрасль для развития у наших друзей.

Первая группа студентов из Африки приехала в Беларусь для получения среднего специального медицинского образования. Будущие медсестры - в большинстве своем из Зимбабве – страны, отношения с которой у Беларуси заметно теплеют с каждым годом. А обучение этих ребят и вовсе демонстрирует высшую степень доверия, когда государства готовы не просто вместе строить экономику, а доверяют самое ценное - своих детей.

Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома:

"Когда мы посещали Зимбабве по поручению главы государства и общались с первой леди, самое главное, что она сказала: "Берегите наших детей".

Николь, молодая и амбициозная, она не побоялась лететь в далекую Беларусь, где прежде изучения предметов профильных - освоение непростого русского

Николь Мучери Такудзва, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:

"Русский язык очень трудный, но я пытаюсь".

Языковая адаптация действительно дается непросто африканским студентам. Базовую подготовку первый десант прошел в полной мере, дальше - проще. Чтобы минимизировать временные затраты, в медколледже уже с сентября продолжат преподавать на английском.

Так гибко готово реагировать наше образование на запрос иностранцев. А он с Африканского континента только растет. Там сегодня активно развивают инфраструктуру для развития здравоохранения, что требует соответствующей квалификации кадров.

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Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома:

"В дальнейшем, когда они вернутся в свою страну, будут понимать, что наши медицинские препараты лечат, что мы квалифицированные специалисты, что у нас можно получать технологическое оборудование, которое мы производим в Республике Беларусь. Это такая многоступенчатая функция взаимодействия с африканскими странами".

В Зимбабве уже заявили о готовности удвоить количество студентов. Там ценят подход белорусов, которые обещали создать комфортные условия для жизни и образования студентов, и ни на шаг не отступили от своего слова.

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Ниони Занеле Элси, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:

"Беларусь - очень красивая страна, в которой живут дружелюбные люди. Здесь очень интересно учиться. Я начала осваивать профессию медсестры в сентябре. В Беларуси хорошие учителя, которые показывают и рассказывают много интересного для нас".

Не только учителя, но и все медицинское сообщество подключается к тому, чтобы показать в полной мере возможности белорусского здравоохранения. На этот раз ребята в Республиканском клиническом медцентре Управделами Президента.

Практически в этом маршруте в 2023 году во время визита в Беларусь изучала белорусские технологии в здравоохранении и первая леди Зимбабве. Тогда Оксилия Мнангагва, которая курирует вопросы здравоохранения, посетила целый ряд медицинских учреждений.

Это и РНПЦ "Мать и дитя", и площадку подготовки кадров БГМУ.

Сегодня в медицинских вузах Беларуси обучаются около 5 сотен студентов из 24 стран Африки, под полсотни проходят клиническую ординатуру. И в образовании планируем кооперироваться еще теснее.

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Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Сегодня мы видим достаточно большие перспективы сотрудничества по различным направлениям. Это касается и подготовки специалистов с высшим образованием по таким направлениям, как агропромышленный комплекс, машиностроение, безусловно, это медицинские технологии, то есть то, что востребовано в любой стране. И в этой связи, учитывая то, что сегодня Зимбабве является весьма динамично развивающейся страной, безусловно, в первую очередь они нуждаются в кадрах".

То, какими темпами развивается сотрудничество в социальной плоскости, только подтверждает правильность выбранной нашей страной стратегии. Обретаем помогая. Значительным шагом здесь стала передача современного мобильного комплекса.

Он позволил приблизить оказание качественной медицинской помощи зимбабвийским женщинам в разных уголках страны. За что первая леди, уже будучи в Беларуси во второй раз в составе первых бизнес-леди, представляющих различные секторы экономики Зимбабве, поблагодарила белорусского лидера и весь белорусский народ.

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Оксилия Мнангагва, первая леди Зимбабве:

"Мы получили мобильный госпиталь, и это имеет огромное значение для нас. Особенно на фоне санкций. Использование этой мобильной клиники уже оказало положительное влияние на улучшение состояния здоровья населения, особенно женщин. И поэтому зимбабвийский народ безмерно благодарен белорусской стороне за оказываемую помощь".

Во время этой встречи Президент Беларуси отметил важность и значимость той миссии, которая взяла на себя первая леди Зимбабве. Это касается развития системы здравоохранения и детского питания в стране. Тогда глава государства заверил - Беларусь сделает все необходимое, чтобы улучшить ситуацию в Зимбабве с медицинским обслуживанием.

Эта тема - в развитие договоренностей, которых достигли во время визита белорусского лидера в Африку. Тогда Александр Лукашенко еще раз подчеркнул открытую позицию нашей страны и готовность объединяться на благо людей.

"Мы с глубоким уважением и признательностью относимся к народу Зимбабве. Мы, это я хочу отдельно подчеркнуть, идем сюда, в Африку, не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности, а идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве", - сказал Александр Лукашенко в 2023 году, посещая Зимбабве.

Все, что вписано в договоры и меморандумы, не остается на бумагах. В продолжение взаимных визитов президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в социальной политике, белорусское медицинское сообщество активно делится опытом с зимбабвийскими коллегами. Доклады белорусских врачей на форуме в Хараре слушали порядка пяти сотен африканских врачей.

Говорили о важных стартовых вопросах построения эффективной системы здравоохранения.

Передовой опыт собрали представители научно-практических центров и ведущих лечебных учреждений Минска, специалисты Республиканского клинического центра управделами Президента.

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического центра управления делами Президента Беларуси:

"Помогаем и обсуждаем вопросы построения системы здравоохранения, потому что это очень важный организационно-управленческий аспект, который, наверное, не каждой стране очень легко взять и создать. Мы такую систему создали, она у нас есть, мы ее сегодня совершенствуем, и мы можем поделиться с нашими друзьями, коллегами как раз этим тернистым путем, который мы уже прошли, какие-то мы делали ошибки, и мы готовы упредить эти ошибки при построении такой системы у наших друзей".