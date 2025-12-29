3.72 BYN
"Беларусьфильм", оркестр Финберга: выставка "Моя Беларусь" знакомит с культурным достоянием страны
Автор:Редакция news.by
Выставка "Моя Беларусь" уходит на короткие новогодние каникулы. 31 декабря и 1 января "БелЭкспо" не будет принимать гостей.
Но уже 2 января вернется в рабочий режим. С 11 утра и до 9 вечера белорусы продолжат знакомиться с достижениями страны, в том числе и ее культурным достоянием. "Беларусьфильм" запустит марафон новогодних мультфильмов, а оркестр Финберга даст двухчасовой концерт.
В афише также рождественские выступления фольклорного ансамбля "Свята" и Национального академического народного оркестра имени Жиновича.
Вход на экспозицию свободный и бесплатный. Для посетителей специально организованы два автобусных маршрута: от станций метро "Пушкинская" и "Академия наук".