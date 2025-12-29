"Беларусьфильм", оркестр Финберга: выставка "Моя Беларусь" знакомит с культурным достоянием страны

Выставка "Моя Беларусь" уходит на короткие новогодние каникулы. 31 декабря и 1 января "БелЭкспо" не будет принимать гостей.



Но уже 2 января вернется в рабочий режим. С 11 утра и до 9 вечера белорусы продолжат знакомиться с достижениями страны, в том числе и ее культурным достоянием. "Беларусьфильм" запустит марафон новогодних мультфильмов, а оркестр Финберга даст двухчасовой концерт.