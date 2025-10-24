3.67 BYN
"Белавиа" возобновила чартерные полеты на курорт Салала
"Белавиа" возобновила чартерную программу полетов в Оман. Накануне cамолет в васильковой ливрее доставил туристов на "Карибы Востока" - курорт Салала. Загрузка первого рейса в этом сезоне составила 100 %.
В честь запуска направления на регистрации царила атмосфера праздника - пассажиров встретили фотозоной и угощениями. Рейсы будут выполняться один раз в 10-11 дней. Время в полете составляет около 7 часов.
Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании "Белавиа":
"Развитие туризма в целом обозначено как очень важное направление для сотрудничества между нашими странами".
Город Салала находится на побережье Индийского океана, богат чистейшими пляжами с кристальной водой. В зимние месяцы в регионе теплая и сухая погода.
Выполнение прямых рейсов запланировано до мая.
Фото sputnik.by