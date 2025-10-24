3.67 BYN
"Белавиа" возобновила чартерные полеты в Оман из Минска на курорт Салала
Прямое авиасообщение между Беларусью и Султанатом Оман возобновлено. Ночью 24 октября самолет доставил туристов на "Карибы Востока" - курорт Салала. Загрузка первого рейса в этом сезоне составила 100 %, так выполнение программы запланировано до мая следующего года.
Оман - это страна уникальных горных каньонов и прохладных оазисов с пальмовыми рощами. Это богатейшая арабская культура и дух настоящего Востока. А еще один из самых безопасных и гостеприимных курортов для отдыха всей семьей. Именно за этим туда и стремятся туристы со всего мира. Теперь зеленый свет и белорусам.
"Достаточно новое направление. Я считаю, что прекрасно посмотреть аутентичную арабскую страну. Это не Дубай, это не Рас-эль-Хайма, т.е. все нетронутое, туристов практически нет, прекрасная природа, пустыня, горы, оазисы, все, что душе угодно", - отметила туристка.
"Поэтому выбор пал, что из Минска, из пункта А в пункт Б без всяких пересадок", - поделилась мнением семья с ребенком.
Программа полетов чартерная, будет выполняться раз в 9-11 дней. 7 часов в полете и вуаля - можно наслаждаться красотами курорта.
"Первый отпуск в этом году. Очень устала, хочется тепла и солнышка", - рассказала женщина.
"Дружественная страна, - добавила другая. - А еще по телевизору посмотрели, еще больше захотелось. Думаю, что у нас будет дружба с Оманом".
"Оман - это новое направление. Персидский залив - это всегда здорово. Мы можем из Беларуси сейчас летать и в Катар, и в Арабские Эмираты, и вот Оман. Я думаю, что получат удовольствие люди, - считает туристка. - Мы из осени едем в лето".
Начало большой работы по конкретным проектам положено. Во время официального визита султана Омана в Минск наши лидеры приняли решение укреплять целый ряд торговых и экономических связей. Прямое авиасообщение этому способствует.
Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании "Белавиа":
"В целом мы уверены в успехе нашего рейса, потому что Оман является пока еще немного новой, но очень интересной страной для белорусского туриста. Там комфортно отдыхать как летом, так и зимой. И сам город Салала находится на побережье Индийского океана, богатым на великолепные пляжи с кристальной водой. И, конечно, развитие туризма в целом обозначено как очень важное направление для сотрудничества между нашими странами".
В Оман без виз
Что важно, гражданам Беларуси виза в Оман не нужна при нахождении в стране не более 14 дней. Осень в разгаре, теперь у белорусов география путешествий пополнилась еще на одно колоритное направление.