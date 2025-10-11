"Белавиа" выполнила рейс на вьетнамский остров Фукуок - пассажиры поделились эмоциями

"Белавиа" продолжает расширять географию дальнемагистральных вылетов. 11 октября национальный авиаперевозчик совместно с консолидатором рейсов выполнил первый чартерный полет на остров Фукуок. Это одна из главных курортных жемчужин Вьетнама. Мягкий климат, кристально чистые воды Сиамского залива и белоснежный песок делают направление настоящим раем для любителей новых впечатлений и экзотики.

Белорусская осень в разгаре, так что дальше лето только за деньги. Благо теперь у нас гораздо больше возможностей порадовать себя витамином Д. На неделе штурмовали первый в истории Беларуси дальнемагистральный рейс на Хайнань, а 11 октября наши туристы отправились на остров Фукуок.

Как отметили на презентации, загрузка составила 100 %. Рейсы чартерные, так что приобрести билеты можно будет у туроператора вместе с путевкой. Полеты будут выполняться один раз в 10 дней. А что касается времени в пути, оно составит около 10 часов без дозаправок. Все пассажиры счастливые и воодушевленные предстоящим путешествием. На регистрации царила атмосфера настоящего праздника.

"Рады, что появилось такое сообщение, что действительно прямой рейс, не надо нигде пересаживаться", - говорит глава семейства.

"Долгожданное направление. Я 30 лет ждал, пока из Минска полетит что-нибудь азиатское. Ожиданий масса. Думаю, будет тепло, интересно и здорово", - радуется мужчина.

"Это действительно круто, потому что прямой рейс, без всяких пересадок. Первый раз на Фукуок. Поэтому будем наслаждаться прелестями острова", - предвкушает туристка.

"Это вообще супер. Понимаете, мы ездили даже (было время) в Египет на Гомель, а потом с Гомеля на Киев. А так сел и здравствуйте, мы ваши", - делится мнением пожилой мужчина.

Александр Бурдейко, директор компании-туроператора:

"Первые рейсы, сегодняшние в частности, стопроцентная загрузка. И аналогично на всех последующих рейсах, наверное, до конца февраля. Продается как бизнес-класс, так и эконом-класс практически на 100 %".

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Стратегический уровень отношений между Беларусью и Вьетнамом был многократно подчеркнут на уровне руководителей наших стран. В мае был визит Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Беларусь, его встреча с нашим Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Т.е. это те импульсы, которые дает вертикаль власти для того, чтобы развивались наши отношения на всех уровнях - и человеческий потенциал и, безусловно, торгово-экономические взаимоотношения, политические контакты".