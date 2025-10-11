Как тысячи польских фермеров оказались на грани банкротства - в "Понятной политике"

Польские аграрии брошены на произвол судьбы. Как тысячи фермеров оказались на грани банкротства? Почему их продукция вдруг оказалась не нужна государству и бизнесу? Сотни тонн фруктов и овощей уничтожаются либо раздаются бесплатно. Крик о помощи, который не слышит власть. Как богатый урожай стал проклятьем, расскажем в "Понятной политике". Смотрите в понедельник, 13 октября, после "Панорамы".