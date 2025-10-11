Хлеб из фиолетовой пшеницы начнут производить в Минской области

АПК Беларуси пополняется оригинальными новинками. На хлебозаводах Минской области налаживают производство хлеба из фиолетовой пшеницы. Это разработка омских ученых. Пилотный проект реализует Борисовский комбинат хлебопродуктов. На его полях вырастили опытную партию цветной культуры. О новой и перспективной продовольственной нише и о других проектах АПК Беларуси и России.

В многотысячном "каравае" этого сезона на полях Борисовского комбината хлебопродуктов одно из почетных мест и для опытной партии яровой пшеницы родом из Омска.

"В лабораторных условиях проверяется всхожесть зерна пшеницы. В норме не менее 60 %, а данная пшеница себя хорошо показывает - всхожесть почти 100 %", - рассказали в лаборатории.

В лаборатории комбината хлебопродуктов после доработки культура показала свои преимущества. Легкий фиолетовый окрас пшенице придают антоцианы. Такие пигменты есть в ягодах, фруктах, овощах и являются мощными антиоксидантами.

Татьяна Вербицкая, главный технолог Борисовского комбината хлебопродуктов:

"Проверяются показатели качества, принципиально важные для проращивания пшеницы - это всхожесть, сорные примеси. Окраску фиолетовую дают антоцианы - это природные пигменты, которые придают оболочке такой оттенок. Это сильные антиоксиданты, т.е. хлеб с добавлением фиолетовой пшеницы помогает работе сердца, сосудов, улучшает зрение".

Хлеб из фиолетовой пшеницы производят на заводах КХП в Вилейке и Солигорске. Важно, что используют цельное зерно.

Хлеба выпекают в компактном формате. Такая продукция рассчитана на широкого покупателя, хотя по своему потенциалу может быть приравнена к функциональному питанию, например, для спортсменов. У самой же шахтерской столицы отныне еще одна гастрономическая "визитка".

Наталья Давыдова, начальник производства филиала "Солигорский хлебозавод" Борисовского комбината хлебопродуктов:

"В настоящий момент Вилейский хлебозавод осваивает выпуск изделий с 15 % проваренного зерна, а Солигорский хлебозавод 67 % - пророщенного зерна. Такие продукты, несомненно, принесут пользу, потому что здесь максимально сохранено количество микроэлементов, витаминов, минеральных веществ".

Белорусско-российские проекты АПК

Минская и Омская области тесно сотрудничают и в других проектах агропромышленного комплекса как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Николай Дрофа, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области России:

"Сегодня в животноводческом направлении в рамках санкционных давлений, которые происходят в мире, наши ученые, Омский приборостроительный завод сделали программное управление для управления стадом молочного комплекса. И белорусские коллеги сегодня производят эти комплексы".

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

"Немаловажное направление мы уже отрабатываем совместно - это картофель. Учитывая то, что здесь климат очень такой подходящий в плане безвирусности, тут практически можно вырастить стерильный материал. Мы уже эти направления отрабатываем, чтобы наши селекционеры создали уникальные сорта".