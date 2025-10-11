Пляж, общежитие, детские игровые комплексы - социальные объекты появляются в райцентрах

Сильные регионы - неизменный акцент и нынешней, и будущей пятилетки. В Год благоустройства этой работе дан особый импульс. В каждом уголке Беларуси создаются условия, при которых людям хочется жить, работать и развиваться.

Немало социальных объектов появилось в райцентрах и агрогородках. И будет больше. А что особенно ценно, когда это сделано вместе. И такие истории сегодня есть в каждом регионе страны.

Небольшие города нечасто становятся героями новостей. Жизнь в них обычно идет своим чередом и редко выходит за границы района. Но в нынешнем году все иначе. Год благоустройства благоволит и наведению порядка, и появлению новых объектов. Поэтому вести из каждого уголка нашей страны приходят все чаще.

Осиповичи - крупный железнодорожный узел и один из городов - промышленников нашей страны. Здесь люди честно трудятся на благо Беларуси и в пищевой отрасли, и в машиностроении, и стройиндустрии.

Поэтому их комфорту и нужным людям объектам - особое внимание.

Дмитрий Кулаковский, директор Осиповичского ЖКХ

Дмитрий Кулаковский, директор Осиповичского ЖКХ:

"В общежитии делают капитальный ремонт. Проектом предусмотрели замену покрытий, лестничные марши, сантехническое оборудование, предусмотрели замену оборудования для приготовления пищи. Объект сегодня стал более комфортным для проживания людей".

Еще совсем недавно это было типичное здание советской постройки. Сегодня это современный жилой комплекс, который явно не уступает по комфорту новостройкам. Здесь не просто косметическое преображение, а полная модернизация здания.

Не только природа наделила эти места особой привлекательностью, многое здесь создано руками белорусов.

В этом году пляжная зона Осиповичского водохранилища открыта после столь масштабного обновления. Теперь здесь современный и комфортный рекреационный комплекс. Все продумано до мелочей.

В соседнем Фаниполе подтянуть комфорт и инфраструктуру - тоже задача из приоритетных. В городском парке несколько лет назад свой след оставил ураган. Стихия бушевала считанные минуты, а вот разбирать древесные завалы и восстанавливать это нужное людям место приходится не один год.

Вера Красовская, гендиректор Дзержинского ЖКХ

Вера Красовская, гендиректор Дзержинского ЖКХ:

"Планируются к установке детские игровые комплексы, детские спортивные сооружения. Уже есть подготовленные основания из резинового покрытия. Будет использоваться данный парк как прогулочная зона для мам, для людей пожилого возраста, будут локации для молодежи и подростков. На Новый год елку уже планируем устанавливать в этом парке, праздничные мероприятия тоже планируется проводить на этой территории".