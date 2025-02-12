Белевич рассказал, какой будет цена белорусского электрокара

Белорусский электрокар на испытаниях, впереди коммерческая оценка. Как все должно сложиться, чтобы белорусский электромобиль все-таки вышел в серию, в программе "Актуальное интервью" рассказал заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич.

"Мы бы хотели, чтобы электрокар стоил в районе 25-30 тыс. долларов, - сказал он. - Тогда на рынке он будет конкурентоспособен. Насколько нам это удастся? Пока нет, но мы продолжаем работать. Ведем работу с поставщиками, с изготовителями, как выйти на эту цену. Потому что если наш автомобиль будет стоить 40-50 тыс. долларов, то какие тут меры господдержки не включай, он не будет продаваться. То есть это будет единичный продукт".

Постановление Совмина № 50 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь" возвращает утильсбор на ввозимые электромобили, что сразу добавляет 15 % к той цене, по которой завозятся автомобили, напомнил он. "Поле для нашей деятельности возрастает, дальше идут меры, может быть, государственной поддержки с точки зрения обнуления каких-то пошлин на ввоз комплектующих. Это уже идут меры такого экономического стимулирования, которые хотелось бы действительно проработать глубже, чтобы понять, какими путями мы можем сделать наш автомобиль конкурентоспособным, - считает Александр Белевич.

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С точки зрения своих потребительских качеств и конструкции электрокар сейчас еще будет доводиться в процессе испытаний, но это вполне реализуемо, отметил он. "С точки зрения конструкции я могу уверенно заявлять, что этот автомобиль не уступает китайским аналогам. Ключевое, в чем он проигрывает, это, конечно, цена. Решить сейчас этот вопрос очень сложно", - сказал Александр Белевич.