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Белевич рассказал, какой будет цена белорусского электрокара
Белорусский электрокар на испытаниях, впереди коммерческая оценка. Как все должно сложиться, чтобы белорусский электромобиль все-таки вышел в серию, в программе "Актуальное интервью" рассказал заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич.
"Мы бы хотели, чтобы электрокар стоил в районе 25-30 тыс. долларов, - сказал он. - Тогда на рынке он будет конкурентоспособен. Насколько нам это удастся? Пока нет, но мы продолжаем работать. Ведем работу с поставщиками, с изготовителями, как выйти на эту цену. Потому что если наш автомобиль будет стоить 40-50 тыс. долларов, то какие тут меры господдержки не включай, он не будет продаваться. То есть это будет единичный продукт".
Постановление Совмина № 50 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь" возвращает утильсбор на ввозимые электромобили, что сразу добавляет 15 % к той цене, по которой завозятся автомобили, напомнил он. "Поле для нашей деятельности возрастает, дальше идут меры, может быть, государственной поддержки с точки зрения обнуления каких-то пошлин на ввоз комплектующих. Это уже идут меры такого экономического стимулирования, которые хотелось бы действительно проработать глубже, чтобы понять, какими путями мы можем сделать наш автомобиль конкурентоспособным, - считает Александр Белевич.
С точки зрения своих потребительских качеств и конструкции электрокар сейчас еще будет доводиться в процессе испытаний, но это вполне реализуемо, отметил он. "С точки зрения конструкции я могу уверенно заявлять, что этот автомобиль не уступает китайским аналогам. Ключевое, в чем он проигрывает, это, конечно, цена. Решить сейчас этот вопрос очень сложно", - сказал Александр Белевич.
Удешевление - это всегда переговоры, считает заместитель гендиректора. "Это длительные, мучительные переговоры с поставщиками, какие-то обязательства, какие-то гарантии. Это такой переговорный процесс. Тут науки очень мало на самом деле, чистая коммерция. Если Российская Федерация откроет рынок с точки зрения потребления электромобилей, может быть, Казахстан, какие-то наши евразийские партнеры, это было бы очень хорошо. Пока тут вопросы, в моем понимании, именно коммерческой проработки".