Праздник тружеников села: как прошли "Дожинки-2025" в Волковыске
Атмосфера праздника в Волковыске царит и сейчас. Совсем скоро с концертом выступит российская группа Dabro, а потом наступит кульминация дня - небо над городом раскрасит фейерверк.
Аграрии заслужили все слова благодарности за свой нелегкий труд. В этом сезоне каравай Гродненской области весит более 1,7 млн т.
По традиции фестиваль стартовал с праздничного шествия. В колонне - лучшие из лучших: делегации районов Гродненщины, представители агропромышленного комплекса и организаций региона.
Среди победителей - Гродненский, Щучинский и Кореличский раайоны; среди хозяйств - СПК "Свислочь", кооператив имени Сенько. Эти предприятия - основа аграрной экономики области.
Сергей Шантырь в СПК "Гродненский" трудится комбайнером уже 15 лет, а в сельском хозяйстве - более 25. Намолот этого сезона составил 5, 461 тыс. т зерна.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
"Гродненщина всегда славилась высокими показателями урожая, это не просто природа, за этим стоит труд человека. Здесь не только хлеборобы, мы видим людей в погонах, военные тоже принимали участие в уборке урожая".
Аграрии заслуженно с размахом отмечают свой главный праздник. Каравай-2025 весит уже более 9 млн т зерна с учетом рапса. Но работы в полях не останавливаются, одновременно закладывается основа будущего урожая - сеют озимые культуры.