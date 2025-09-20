Праздник тружеников села: как прошли "Дожинки-2025" в Волковыске

Атмосфера праздника в Волковыске царит и сейчас. Совсем скоро с концертом выступит российская группа Dabro, а потом наступит кульминация дня - небо над городом раскрасит фейерверк.

Аграрии заслужили все слова благодарности за свой нелегкий труд. В этом сезоне каравай Гродненской области весит более 1,7 млн т.

По традиции фестиваль стартовал с праздничного шествия. В колонне - лучшие из лучших: делегации районов Гродненщины, представители агропромышленного комплекса и организаций региона.

Среди победителей - Гродненский, Щучинский и Кореличский раайоны; среди хозяйств - СПК "Свислочь", кооператив имени Сенько. Эти предприятия - основа аграрной экономики области.

Сергей Шантырь в СПК "Гродненский" трудится комбайнером уже 15 лет, а в сельском хозяйстве - более 25. Намолот этого сезона составил 5, 461 тыс. т зерна.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

"Гродненщина всегда славилась высокими показателями урожая, это не просто природа, за этим стоит труд человека. Здесь не только хлеборобы, мы видим людей в погонах, военные тоже принимали участие в уборке урожая".