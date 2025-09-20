В Заславле проходят "Дожинки" Минской области. Сюда приехали тысячи участников и гостей. Среди них есть и герои-хлеборобы.

По традиции фестиваль - это открытие значимых объектов. Так, в Заславле заложили капсулу на месте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

"Дожинки" в Заславле впечатляют своим размахом и колоритом. Здесь представили неповторимые караваи - у каждого района и Минской области. У самого Заславля теперь есть новый музей под открытым небом, а также молодежный парк.

Среди значимых премьер - клуб юного патриота. Здесь - 24 площадки, которые нацелены на обучение детей и подростков важнейшим правилам безопасности. Отныне у Заславля есть и новый молодежный парк.

Дмитрий Корзюк, замминистра внутренних дел Беларуси:

"Этот объект создавался для того, чтобы в городе был дом для молодежи, которая занимается военно-патриотическим движением. Здесь создано все для того, чтобы научить безопасно жить".

Награды из рук губернатора получили лучшие хлеборобы Минской области. Более 40 экипажей в центральном регионе намолотили по 3 тыс. т. Есть и абсолютный рекордсмен страны - комбайнер 8-тысячник.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"50 центнеров с гектара - это исторический максимум, которого Минская область достигла в 2025 году. Мы получили самый высокий урожай по рапсу в стране. Я бы хотел отметить творческий и креативный подход в реализации планов, которые мы поставили".