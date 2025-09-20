Представительницу США на "Интервидении" дисквалифицировали

Певицу и продюсера Vassy, которая должна была представить США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", дисквалифицировали. Об этом сообщили организаторы, информирует ТАСС.

"По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса", - сказали в пресс-службе.

Vassy не присутствовала на общей фотографии с участниками конкурса, а в начале мероприятия организаторы не стали показывать ролик американской исполнительницы. При этом появившаяся ранее информация в СМИ о том, что в зал нельзя проносить флаги США, не соответствует действительности.

"Такого распоряжения не было", - сказал в беседе один из волонтеров.