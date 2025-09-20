"Дожинки-2025": как чествовали лучших хлеборобов в Заславле

20 сентября сразу два города живут большим праздником - Заславль и Волковыск. Они являются столицами областных "Дожинок". Участников и гостей фестивалей, а также тружеников села поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Для гостей - программа на любой вкус: выставки достижений, спортивные состязания, "Город мастеров", дегустации, музыкальная программа.

Этому грандиозному празднику предшествовала большая работа в поле. Как итог - каравай зерновых и рапса весом в более чем 2,2 млн т.

На центральной сцене вручили личные награды и благодарности коллективам, а еще чествовали династии.

Здесь присутствовала и гордость страны - Павел Шутило из Клецкого района. Намолот составил почти 8,5 тыс. - это новый рекорд Беларуси.

"Дожинки" - это еще и вдохновение для преображения всего города. С заботой о культурном наследии в Заславле появился новый экомаршрут и молодежный парк, музей под открытым небом и историческая жемчужина, а также капсула для потомков и старт новому спортивному комплексу.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Я бы хотел отметить творческий и креативный подход в реализации планов, которые мы поставили".