3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
"Дожинки-2025": как чествовали лучших хлеборобов в Заславле
20 сентября сразу два города живут большим праздником - Заславль и Волковыск. Они являются столицами областных "Дожинок". Участников и гостей фестивалей, а также тружеников села поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Для гостей - программа на любой вкус: выставки достижений, спортивные состязания, "Город мастеров", дегустации, музыкальная программа.
Этому грандиозному празднику предшествовала большая работа в поле. Как итог - каравай зерновых и рапса весом в более чем 2,2 млн т.
На центральной сцене вручили личные награды и благодарности коллективам, а еще чествовали династии.
Здесь присутствовала и гордость страны - Павел Шутило из Клецкого района. Намолот составил почти 8,5 тыс. - это новый рекорд Беларуси.
"Дожинки" - это еще и вдохновение для преображения всего города. С заботой о культурном наследии в Заславле появился новый экомаршрут и молодежный парк, музей под открытым небом и историческая жемчужина, а также капсула для потомков и старт новому спортивному комплексу.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"Я бы хотел отметить творческий и креативный подход в реализации планов, которые мы поставили".
"Дожинки" в Заславле будут шуметь до позднего вечера. Впереди - большой концерт и фейерверк. В 2026 году праздник хлеба встретит Дзержинск.