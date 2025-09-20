Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении", сообщает ТАСС .

"Гостеприимство - это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление", - сказал артист со сцены конкурса.