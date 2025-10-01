3.65 BYN
Белорусские депутаты инициировали модернизацию системы радиационного мониторинга СГ
Белорусские депутаты продвигают инициативу модернизации и развития системы мониторинга радиационной обстановки Союзного государства. Этот вопрос в числе других обсуждался 1 октября на заседании Комиссии Парламентского собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды.
В центре внимания также защита населения и реабилитация территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Союзная программа, направленная на эти задачи, завершилась, идет разработка новой.
В этот раз акцент будет сделан на повышение эффективности социально-экономической реабилитации загрязненных территорий, а также устойчивого развития этих регионов.
Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Приходят новые возможности и технологии, поэтому необходимо проводить модернизацию, мы готовы к этому. Также появляются новые угрозы биологической безопасности, поэтому один из вопросов, которые мы рассматривали, - поиск максимально возможных вариантов для проработки с Россией тех или иных вопросов, которые касаются генетики и защиты природных ресурсов и населения".
В 2026 году исполнится 40 лет со дня аварии в Чернобыле. Беларусь за эти годы приобрела колоссальный опыт, и это не только про отстроенные поселки, больницы и детсады для тех, кто вынужден был уехать, это еще и про технологии, которые помогают нам возрождать и развивать земли