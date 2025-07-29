Белорусские медики прошли стажировку в Китае

Беларусь и Китай укрепляют партнерство по линии здравоохранения. В рамках совместных проектов стран ШОС делегация наших врачей прошла стажировку в городе Шихэцзы.

На протяжении трех недель медики посещали ведущие вузы, фармкомпании и объекты здравоохранения Поднебесной. Китайская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с учреждениями здравоохранения Беларуси, а также с медуниверситетами в области совместной подготовки специалистов.

В настоящее время в наших медвузах обучается 55 студентов из КНР, цифра будет расти.