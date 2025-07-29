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Белорусские медики прошли стажировку в Китае
Беларусь и Китай укрепляют партнерство по линии здравоохранения. В рамках совместных проектов стран ШОС делегация наших врачей прошла стажировку в городе Шихэцзы.
На протяжении трех недель медики посещали ведущие вузы, фармкомпании и объекты здравоохранения Поднебесной. Китайская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с учреждениями здравоохранения Беларуси, а также с медуниверситетами в области совместной подготовки специалистов.
В настоящее время в наших медвузах обучается 55 студентов из КНР, цифра будет расти.
Беларусь в статусе полноправного члена ШОС находится уже больше года. Предлагаемые ранее белорусские идеи уже получили международную поддержку. Не только в здравоохранении, но и в сферах трансфера технологий, информационной безопасности, транспорта и логистики, промышленности, торговли и инвестиций.