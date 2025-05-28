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Белорусские пограничники выполняют свой долг и в профессиональный праздник
28 мая белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник.
Государственная граница откликается на вызовы времени. Ситуация вокруг наших рубежей обязывает усиливать их охрану, чтобы каждая белорусская семья была в безопасности.
Держать рубежи на замке помогают современные технические комплексы. Граница становится интеллектуальной. Системы охраны отслеживают ситуацию и передают данные на заставу. Информация о возможном нарушении границы поступает дежурному в режиме реального времени.
А еще пограничники - это лицо страны. Именно они первыми встречают всех, кто въезжает в Беларусь.
Людмила Белоус, контролер первой категории отделения пограничного контроля "Григоровщина":
"Нужно быть внимательным, усидчивым, наблюдательным. Разные категории людей пересекают границу. К каждому нужен индивидуальный подход. У нас в пункте пропуска, на зеленой границе, служат настоящие профессионалы".
В пункте пропуска "Григоровщина" все устроено так, чтобы каждый пересекающий границу чувствовал себя комфортно. Пропускная способность в сутки - до 1 тыс. человек.
Особый интерес к Беларуси возник благодаря безвизу: люди едут отдохнуть, закупиться, навестить родственников. Только с начала 2025 года через пункт пропуска проследовало более 40 тыс. безвизовых туристов.
"Лица, которые прибывают к нам в Беларусь, или те, которые уже уезжают, всегда делятся впечатлениями. И первое впечатление о том, как их встретили. И вот на пограничниках как раз лежит эта ответственная миссия. И мы с честью и достоинством выполняем поставленные задачи," - отметил официальный представитель Полоцкого погранотряда Денис Глебко.
В любое время суток и при любой погоде пограничники несут службу. И даже профессиональный праздник совсем не повод расслабляться. Когда-то делом жизни они выбрали быть надежным щитом Отечества, охранять рубежи и стоять на страже суверенитета родной страны, который начинается именно на государственной границе.