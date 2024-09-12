Белорусские технологии и оборудование обеспечивают чистой водой города России

Белорусские предприятия укрепляют сотрудничество с российскими регионами. Как пример, компания "Полимер-конструкция" в Витебске. Она прошла путь от производителя водоочистного оборудования до поставщика инженерных решений под ключ.

Работают над серьезными, масштабными проектами, главная задача которых - обеспечить города чистой водой. Белорусские технологии и оборудование востребованы в полусотне регионов России и география эта расширяется.

Технологии будущего - реалии витебского предприятия

В технологических отделах исследовательская группа занимается разработкой новых продуктов.

Компания, построенная на интеллекте и высокой организации труда, где все отлажено до мелочей. Так характеризуют современное предприятие его сотрудники. Перспективные идеи рождаются в этом просторном офисе (мозговой центр компании). Каждая разработка - это особый интеллектуальный продукт в области водоснабжения и водоотведения.

Валерий Еловик, главный технолог ЧУП "Полимерконструкция":

"Ряд технологий, который мы используем, это наши собственные разработки, которые запатентованы, защищены патентом. Это касается способов обработки подземных вод, удаления железа, удаления сероводорода. Мы не копируем, не подсматриваем, а именно базируемся на собственном интеллектуальном потенциале".

Витебское предприятие заняло нишу очистки промышленных вод, решает задачи по очистке вод полигонов твердых бытовых отходов. За 20 лет работы здесь реализовали около 1200 серьезных проектов.

Технические решения, которые предлагает Витебский производственно-инжиниринговый центр, востребованы на рынке. Специалисты предприятия не только разрабатывают, изготавливают, собирают водоочистное оборудование, но также занимаются его установкой и оказывают техническую поддержку заказчику.

Оборудование производят под конкретного заказчика. Берутся за самые сложные проекты. Масштабы впечатляют даже на бумаге.

Юрий Медведский, инженер-электрик ЧУП "Полимерконструкция":

"Участок наш называется "Электромеханический участок". Коллектив у нас молодой. Занимаемся непосредственно сборкой щитов автоматизации, которые обеспечивают работу станций водоподготовки. Также осуществляем электромонтаж станций, которые прибыли на объект".

Елисей Бессонов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЧУП "Полимерконструкция":

"Условия работы очень нравятся, наша организация заботится о своих людях. Все всем довольны. Это же водоочистное оборудование. Чистая вода всем нужна, всем городам. Поэтому спрос велик".

Инновации в производстве: тесное сотрудничество с регионами России

Из значимых объектов, где сейчас задействованы специалисты витебского предприятия, станция обезжелезивания воды в Жодино. Тесно работают с российскими регионами. Спрос и на оборудование, и на технологии. Чтобы быть в тренде, нужно быть на шаг впереди - основополагающий принцип компании.

Марат Азолин, директор по производству ЧУП "Полимерконструкция":

"Мы практически первыми в Беларуси покупаем какое-то удивительное оборудование, начиная с гидрообразивной резки, которую мы купили 23 года назад, когда ее ни у кого не было, а она стоила сумасшедших денег. У нас есть газоплазменная резка с 3D-режимом. Мы с удовольствием покупаем и идем впереди всей планеты. Работаем там, где интересно: Иркутская область, Байкальский край весь, Алтай".

Владивосток благодаря белорусскому опыту обеспечивается чистой и качественной водой. И это не самая отдаленная точка, где работали специалисты витебской компании. Успешно освоили проекты в Магадане и Южно-Сахалинске.

Во время XI Форума регионов Беларуси и России, который этим летом принимала Витебская область, удалось еще больше укрепить сотрудничество с Россией.

Сергей Иванов, гендиректор ЧУП "Полимерконструкция":

"Параллельно сразу в 12 регионах ведутся работы: монтажные, пусконаладочные. Из новых технологических решений - это применение озоновых технологий для очистки сложных по составу природных вод. Это новая разработка, которую мы провели в течение последнего времени. Получили очень интересные результаты. Эти технологии мы развиваем, ведем дальше. Это многоступенчатые технологии".

А еще здесь подставляют крепкое плечо науке. Ведь серьезные разработки требуют серьезных вложений. Такой подход позволяет успешно решать даже задачи со звездочкой.

Валерий Семенов, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой ВГМУ: