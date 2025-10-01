Белорусские ученые открывают новые горизонты генной инженерии. Доказано, что биотехнологические исследования имеют огромное значение как для фундаментальной науки, так и для реального сектора экономики (от медицины до сельского хозяйства).

Расскажем о наших уникальных разработках.

Прорывные геномные биотехнологии стали мощным двигателем прогресса. Ученые Института генетики и цитологии НАН Беларуси, работая с носителями наследственной информации человека, животных, растений и получая доступ к генетическому коду, активно применяют эти знания. В сельском хозяйстве их исследования уже направлены на получение устойчивых сортов растений и улучшение пород животных.

К примеру, повышение биохимического состава плодов томата. Как отмечают сами ученые, создание продукта будущего.

Передовые методы позволяют получить максимально полную информацию о состоянии здоровья человека. Так, сделав генетический паспорт, можно выявить предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Такой документ уже получили более 27 тыс. белорусов.

Ученые продвинулись настолько далеко, что по ДНК могут определить вектор спортивной одаренности, выявив потенциальных звезд, например, тенниса, хоккея, шахмат или бальных танцев. А это открывает новые перспективы в подготовке чемпионов.

Научные достижения не остаются без внимания. Важность развития белорусских разработок для страны подчеркнул во время встречи с учеными института заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Дмитрий Басков.

Результаты работы белорусских генетиков уже сегодня применяются в самых разных сферах, улучшая качество жизни и открывая новые возможности. Ученые продолжают свои исследования, закладывая фундамент для будущих прорывов и укрепляя научный потенциал страны.