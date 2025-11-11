Белорусских батутистов с медалями тепло встречали в Минске

Три золота и серебро привезли белорусские батутисты с чемпионата планеты, который на минувшей неделе принимала испанская Памплона. Наших чемпионов тепло встречали в Минске с цветами, улыбками и поздравлениями. В активе команды Ольги Власовой четыре медали.

У Екатерины Ершовой и Станислава Яскевича золото в турнире смешанных синхронных прыжков - в данной дисциплине награды разыгрывались впервые. В синхронных прыжках у мужчин равных не было Ивану Литвиновичу и Андрею Буйлову. Еще они в компании с Себастьяном Станкевичем стали чемпионами в команде. В этом же виде программы, но у девушек серебро забрали Яна Лебедева, Виолетта Бордиловская и Екатерина Ершова. И только в индивидуальном турнире белорусские батутисты остались без медалей.