Белорусской государственной академии искусств исполнилось 80 лет
В Минске громко отпраздновали юбилей главной творческой кузницы страны. Белорусской государственной академии искусств исполнилось 80 лет - целая эпоха в культуре и искусстве.
Президент Александр Лукашенко поздравил коллектив. Свой путь вуз начал в победном 1945-м как Театральный институт, а сегодня это уникальное пространство, где под одной крышей рождаются театральные гении, кинематографисты, телевизионщики, художники и дизайнеры.
На торжествах в учебном театре им. Мировича собрался весь цвет белорусского искусства. Лучшие педагоги и выпускники получили заслуженные награды. Особый интерес вызвала выставка творческих работ - настоящая летопись академических достижений.
Сегодня в академии обучаются более 1500 студентов по 20 специальностям. Здесь не просто учат, здесь создают будущее белорусской культуры.