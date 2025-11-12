В Минске громко отпраздновали юбилей главной творческой кузницы страны. Белорусской государственной академии искусств исполнилось 80 лет - целая эпоха в культуре и искусстве.

Президент Александр Лукашенко поздравил коллектив. Свой путь вуз начал в победном 1945-м как Театральный институт, а сегодня это уникальное пространство, где под одной крышей рождаются театральные гении, кинематографисты, телевизионщики, художники и дизайнеры.

На торжествах в учебном театре им. Мировича собрался весь цвет белорусского искусства. Лучшие педагоги и выпускники получили заслуженные награды. Особый интерес вызвала выставка творческих работ - настоящая летопись академических достижений.