Белстат составил портрет среднестатистического белорусского учителя

В Беларуси более 100 тысяч педагогов. Среднестатистический учитель в нашей стране - это женщина с высшим образованием, с высшей или первой квалификационной категорией и стажем работы более 15 лет. Средний возраст - 43 года.

Большинство преподавателей филологии - традиционно женщины. Чаще всего они преподают русский язык. Мужчины - за спорт, их предмет - физкультура. А почти 6 % учителей - молодые специалисты.

