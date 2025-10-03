3.69 BYN
Белстат составил портрет среднестатистического белорусского учителя
Автор:Редакция news.by
В Беларуси более 100 тысяч педагогов. Среднестатистический учитель в нашей стране - это женщина с высшим образованием, с высшей или первой квалификационной категорией и стажем работы более 15 лет. Средний возраст - 43 года.
Большинство преподавателей филологии - традиционно женщины. Чаще всего они преподают русский язык. Мужчины - за спорт, их предмет - физкультура. А почти 6 % учителей - молодые специалисты.