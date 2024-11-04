В 1993 году размер инфляции в Беларуси не укладывался в голове - 1996 % ( это на 437 % больше, чем в 1992-м). Деньги белорусов обесценивались с огромной скоростью. В первом квартале ввели свободные цены на мясо, росла коммуналка. К чему белорусов привела сложившаяся ситуация, рассказали в проекте "Время выбрало нас".

Самыми сложными в 1993 году оказались октябрь, ноябрь и декабрь. В это время белорусский рубль каждые 30 дней терял в цене примерно половину.

Именно в это время зарождалась долларизация экономики. Иностранная валюта - единственный способ сохранить сбережения. Сейчас в это сложно поверить, но в начале 1990-х средняя зарплата в стране была около 20 долларов, стипендия студента - 5-7 долларов.

Из-за инфляции собирать деньги в "зайчиках" было совершенно бессмысленно. Все переводилось либо в немецкие марки, либо в доллары.

В белорусских магазинах, наподобие ГУМа и ЦУМа, отрылись валютные секции. Товары в них продавали за те самые доллары и марки. На прилавках были только иностранные товары.

Пол-литровая бутылка водки Smirnoff в ГУМе стоила примирено 4 доллара. Можно было купить швейцарский сыр, бельгийский шоколад, кофе в зернах и прочие деликатесы. В обычных магазинах такого ассортимента не было.

В 1993 году на рынке Беларуси окончательно обозначился тренд на вестернизацию товаров. Прилавки магазинов постепенно заполнялись иностранными товарами. А это значит, что вырученные за них деньги не оставались в отечественной экономике, а уплывали за рубеж.

Второй пикантный момент, связанный с засильем иностранного на рынке: у большинства белорусов по-прежнему не было денег. Предприятия, чьи товары не продавались, были в состоянии платить мизерные зарплаты. Их хватало на самое необходимое - хлеб, картофель, молоко, макароны.

Люди того поколения рассказывали, что зарплату могли не платить месяцами, выдавали специальные справки, указывающие на отсутствие зарплаты. Их можно было показывать в транспорте контролерам.

В то время пришли и доселе невиданные западные способы обмана граждан. Например, финансовые пирамиды "Хопер-Инвест", "Властилина", "Тибет", "МММ". Последняя - крупнейшая финпирамида, созданная Сергеем Мавроди.

По оценкам самого Мавроди, от его детища пострадали около 15 млн человек.

Еще один способ обмана наивных граждан - сетевой маркетинг. Принцип такой же, как у финансовой пирамиды: купи сам и приведи несколько знакомых. Популярной в этой сфере была компания "Гербалайф", которая занималась продажей средства для похудения.

Назойливые агенты со значком "Хочешь похудеть - спроси меня как" предлагали купить биодобавку или хотя бы принять участие в ее распространении. Только проводишь до двери одного агента - следом стучится другой.

Евгений Горин, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Объявления о заработке висели по всему городу. Не было написано как зарабатывать, только время и место общего собрания. Я был на таком, пришел с двумя приятелями - мы очень хотели заработать. Зал был битком набитый. Начиналось все как в секте".

По словам журналиста, сначала на сцену вышли люди в костюмах и начали под песню Тины Тернер "Ты просто лучший" пафосно отбивать ритм, хлопая в ладоши. Потом прошла лекция о том, как выгодно продавать продукцию "Гербалайф". Сразу после окончания представления большая часть зрителей ушла. Остался мизер. "Мы уходили с чувством разочарования - опять пытались обмануть", - сказал Евгений Горин.

Предприимчивые белорусы пытались самостоятельно заработать и через автоперегон.

В России каждая пятая машина в то время была иностранная. Росло количество иномарок и в Беларуси, они вытесняли советский автопром. Спрос на свое авто падал, как и цены.

Так тонны цветных и черных металлов вывозились из России в Европу через Беларусь. А иномарки следовали через территорию республики транзитом обратно - из Европы в Россию.

Автоперегонщик - одна из самых прибыльных, но и опасных профессий того времени. Официально они числились безработными и налоги не платили. Но налог для бизнеса в Беларуси в те дни подменяла дань для бандитов. Рэкет, или "крыша" - печальные реалии белорусского бизнеса начала 1990-х.