В начале 1990-х у белорусской власти было тотальное бессилие, и страна стала легкой добычей для мафии.

Присматривать за Беларусью назначили Петра Науменко по кличке "Наум". Его "коронование" прошло в декабре 1992 года. А в январе новоиспеченный главарь мафии начал криминальную войну с местными и пришлыми бандами.

На кону была вся территория Беларуси. "Наум" очень быстро уничтожил конкурентов не только в стране, но и начал контролировать криминал на востоке Польши.

В зоне риска оказались не только зажиточные предприниматели, но и обычные граждане.

Игорь Рогач, начальник оперативно-аналитического отдела ГУОРД МВД по Брестской области (1992-1995 гг.):

"Ты мог просто идти по улице, к тебе могли подойти и попросить денег, побить, забрать что-то. Мы ездили в Прибалтику задерживать гражданина, который в Бресте совершил много разбойных нападений. Он просто срывал у девушек с ушей сережки".

В Беларуси расцветали рэкет, выбивание долгов, сутенерство, торговля наркотиками и алкоголем. Дань платили почти все предприниматели. Ежемесячно хозяева коммерческих предприятий отчисляли преступным группировкам до 10 % от товарооборота. Ввиду огромного числа валютных операций наблюдался расцвет рынка фальшивых долларов.

Белорусские подделки были низкого качества. Ими обманывали в основном простых белорусов, которые пытались через покупку валюты сберечь зарплату от инфляции.

В Москве и Наро-Фоминске эти купюры продавали по 5 центов за доллар. Для крупных сделок в Беларусь наладили импорт фальшивых долларов из Чечни - их качество было выше.

Еще одна серьезная проблема - этнические ОПГ. В Бресте тогда появилась бандитская группировка выходцев из Кавказа. Несколько тысяч молодчиков брали поборы с бизнесменов и занимались разбоями. Улица Богданчука, где осели мигранты, носила негласное название "улица Дудаева".

После того как там убили школьницу, в городе начались волнения. Люди собирались у здания горисполкома и требовали от властей решить проблему.