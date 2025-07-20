Беспилотники у границ - почему Беларусь ужесточает меры противовоздушной обороны

Градус агрессивной риторики на Западе, к сожалению, на спад не идет. Словно обезумев, там спешно наращивают военные мускулы, раздувают оборонные бюджеты, разворачивают дополнительную инфраструктуру, приправляя все это тотальной цензурой. А зарплаты, рабочие места и в целом экономика небрежно отброшены в сторону.

Минск серьезно обеспокоен растущей активностью авиации НАТО у границ республики. Градус напряженности добавляет форсированное производство беспилотников в соседних странах с юга и запада.

Беларусь не просто наблюдает за опасным аншлагом в небе, но и принимает определенные ответные меры в области противовоздушной обороны. В составе белорусской армии новая часть. Граница в небе теперь станет еще более прочной.

Беларусь планомерно укрепляет систему противовоздушной обороны. Узловое слово здесь - обороны. Воздушных объектов у границы Синеокой становится в разы больше. Реагировать имеющимся потенциалом становится сложнее. И, пожалуй, абсурдным было бы лишь фиксировать, как Запад, отказавшийся когда-то отправлять в нашу сторону гражданские лайнеры, произвел их замену на истребители, штурмовики, бомбардировщики.

Беларусь - точно не та страна, которую отличают военные шатания и бряцание оружием. И ведь наши коллеги со стороны НАТО прекрасно помнят, как мы еще 15 лет назад решили расформировать одну из зенитных ракетных бригад в качестве реагирования, в том числе на стабилизацию ситуации в регионе. Ответом на нынешний боевой аншлаг в небе у наших рубежей стало возвращение стражей неба. Недавно в составе армии сформирован 62-й зенитный ракетный полк. Мы просто не можем позволить себе стать уязвимыми.

"На этапе формирования основное внимание было уделено проведению тактического учения с боевой стрельбой и формированию дружного коллектива. В настоящее время в полку интенсивно проходят занятия по боевой подготовке, осуществляется подготовка к проведению полевого выхода в составе полка и выполнению задач боевого дежурства по противовоздушной обороне", - рассказал командир зенитного ракетного полка Владимир Марченко.

На вооружении приграничной части находится ЗРК "Оса". Маловероятно, что разработчики комплекса представляли, сколь перспективную систему создают. Даже в модернизированных вариантах "Оса" не молодела, однако в ходе СВО, можно сказать, сбросила сразу пару десятков лет. Второе дыхание образцов связывают с высокой результативностью при борьбе с беспилотными аппаратами различных типов. Заточены на беспилотники и белорусские специалисты.

"Занятия по борьбе с БПЛА происходят также на выездах, на полигонах. Нам выделяют беспилотные летательные аппараты, которые выполняют полеты, а мы, соответственно, отрабатываем в разных высотах по ним, с разных курсов залета в наши зоны поражения. Беспилотники сейчас делают из разных материалов, соответственно, необходимо провести комплекс мероприятий непосредственно в самой машине, что увеличивает вероятность нашего обнаружения этих целей", - поделился командир зенитной ракетной батареи Максим Лагун.

Новые подразделения и части создаются в Беларуси в рамках штатной численности армии. Больше нигде подобного в регионе не встретишь. Нынче принято наоборот устрашать заоблачными цифрами количества войск, особенно в перспективе. Кто-то, как Польша, в 1,5 раза увеличивает вооруженные силы, кто-то минимум на четверть. Наш стиль, несмотря на скромность, не предполагает шаткости конструкций безопасности. В основе развития и преобразований лежит сбалансированная система, при которой каждая единица заряжена эффективностью для современной войны. А современная война не перестает демонстрировать, что побеждает не дорогое оружие, а иногда в разы более дешевое, но необходимое в конкретном месте, в определенные сроки и в тесной привязке к человеческому фактору.

"За три десятилетия нами создана современная, боеспособная, хорошо вооруженная армия. На любые агрессивные выпады готовы дать самый жесткий ответ. Ракеты, самолеты и беспилотники - это хорошо, но судьбу любого боя или войны будет решать командир и его подчиненные - солдаты", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко.