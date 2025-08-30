3.69 BYN
Безопасность и социально-экономические контакты - эксперты о роли ШОС для Беларуси
Шанхайская организация сотрудничества сегодня обеспечивает не только региональную безопасность, но и выступает платформой для социального и научного взаимодействия.
А для Беларуси это еще и возможность найти новые рынки сбыта и обеспечить стабильное развитие экономики.
ШОС - ключевой элемент региональной безопасности
"Саммит Шанхайской организации сотрудничества имеет очень большое значение и с точки зрения формирования многополярного мироустройства, которое базируется на принципах справедливости и взаимоуважения интересов, - считает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович. - Естественно, для Республики Беларусь Шанхайская организация сотрудничества является одним из ключевых элементов безопасности, потому что взаимодействие с государствами, представленными в данной организации, позволяет нам отстаивать свои интересы, свой суверенитет, обеспечивать необходимое экономическое развитие. И с этой точки зрения, безусловно, очень важно то, что Республика Беларусь является полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества".
Беларусь расширит экономические связи в рамках ШОС
"Первоначально эта организация возникла как организация безопасности, но потом сотрудничество в рамках этой организации стало многопрофильным. Это региональное сотрудничество с целью достижения всестороннего и сбалансированного социально-экономического развития, содействия правам и свободам. Члены организации занимают единую позицию при решении каких-то международных проблем и так далее, - пояснил директор российского Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. - Для Беларуси основное в рамках ШОС - это поддержание экономического роста за счет расширения связей с другими членами ШОС. Тем более на сегодняшний день, организация расширяется. В составе, помимо первоначальных членов, есть, например, Индия, Пакистан и другие государства с огромными рынками, с которыми, наверное, Беларуси будет полезно взаимодействовать, налаживать социально-экономические разнообразные контакты".