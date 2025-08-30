Безопасность и социально-экономические контакты - эксперты о роли ШОС для Беларуси

Шанхайская организация сотрудничества сегодня обеспечивает не только региональную безопасность, но и выступает платформой для социального и научного взаимодействия.

А для Беларуси это еще и возможность найти новые рынки сбыта и обеспечить стабильное развитие экономики.

ШОС - ключевой элемент региональной безопасности

Вячеслав Данилович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4fb8ced-c028-4c07-8777-da5a0e31544e/conversions/fa8edd24-4566-4dec-b608-7a328bf3c0f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4fb8ced-c028-4c07-8777-da5a0e31544e/conversions/fa8edd24-4566-4dec-b608-7a328bf3c0f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4fb8ced-c028-4c07-8777-da5a0e31544e/conversions/fa8edd24-4566-4dec-b608-7a328bf3c0f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4fb8ced-c028-4c07-8777-da5a0e31544e/conversions/fa8edd24-4566-4dec-b608-7a328bf3c0f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Саммит Шанхайской организации сотрудничества имеет очень большое значение и с точки зрения формирования многополярного мироустройства, которое базируется на принципах справедливости и взаимоуважения интересов, - считает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович. - Естественно, для Республики Беларусь Шанхайская организация сотрудничества является одним из ключевых элементов безопасности, потому что взаимодействие с государствами, представленными в данной организации, позволяет нам отстаивать свои интересы, свой суверенитет, обеспечивать необходимое экономическое развитие. И с этой точки зрения, безусловно, очень важно то, что Республика Беларусь является полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества".

Беларусь расширит экономические связи в рамках ШОС

Алексей Зубец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67a3f598-2bc9-4832-ac52-3c500b47bd70/conversions/46ad1592-ea29-4ab5-8401-120d68721b36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67a3f598-2bc9-4832-ac52-3c500b47bd70/conversions/46ad1592-ea29-4ab5-8401-120d68721b36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67a3f598-2bc9-4832-ac52-3c500b47bd70/conversions/46ad1592-ea29-4ab5-8401-120d68721b36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67a3f598-2bc9-4832-ac52-3c500b47bd70/conversions/46ad1592-ea29-4ab5-8401-120d68721b36-xl-___webp_1920.webp 1920w