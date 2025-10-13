3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Трамп заявил, что война в секторе Газа закончена
Автор:Редакция news.by
Премьер Израиля Нетаньяху примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщили в канцелярии президента Египта. Ранее сообщалось, что интересы Тель-Авива будет представлять Дональд Трамп.
Американский лидер сейчас в Израиле, он выступил перед Кнессетом. Трамп заявил, что война в секторе Газа закончена, и ХАМАС согласится на свое разоружение в рамках мирного плана.
Трамп оставил запись в гостевой книге израильского парламента, назвав сегодняшний день "великим" и "новым началом".
Утром 13 октября, согласно мирной сделке, ХАМАС передал Тель-Авиву всех оставшихся в живых заложников. Это 20 человек. Также автобусы с освобожденными палестинскими заключенными начали выезжать с территорий израильских тюрем.