Премьер Израиля Нетаньяху примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщили в канцелярии президента Египта. Ранее сообщалось, что интересы Тель-Авива будет представлять Дональд Трамп.

Американский лидер сейчас в Израиле, он выступил перед Кнессетом. Трамп заявил, что война в секторе Газа закончена, и ХАМАС согласится на свое разоружение в рамках мирного плана.

Трамп оставил запись в гостевой книге израильского парламента, назвав сегодняшний день "великим" и "новым началом".