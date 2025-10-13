Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Волонтеры благоустроили территорию Осиповичской специальной школы-интерната

Молодежь "БЕЛПРОФМАШа" провела акцию в Осиповичской специальной школе-интернате.

Волонтеры благоустроили территорию учреждения - выкорчевали старые кустарники и навели порядок в зеленых зонах. Особое внимание уделили воспитанникам интерната. Участники акции подарили им тепло и заботу.

Татьяна Ефимович, директор Осиповичской специальной школы-интерната:

"Это помощь нам достаточно полезна, потому что у нас в основном это женский коллектив, педагоги учреждения образования. Рабочих у нас, к сожалению, очень мало, и поэтому помощь, которая будет оказана сегодня, она даст возможность решить дальнейшие вопросы, дальнейшие задачи, которые мы ставим для себя по благоустройству нашего учреждения образования".

Акция в Осиповичской специальной школе-интернате прошла в рамках "Марафона добрых дел". Инициатива приурочена к 35-летию Федерации профсоюзов Беларуси.

Разделы:

Общество

Теги:

благотворительная акциямарафонволонтеры