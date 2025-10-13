3.69 BYN
Лукашенко заявил, что отрасль легкой промышленности в Беларуси упустить нельзя
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости преодоления проблемных вопросов в работе белорусской легкой промышленности, сообщила БЕЛТА.
Глава государства дал согласие на назначение Надежды Лазаревич председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности (концерн "Беллегпром"). До настоящего времени она занимала пост первого заместителя председателя Минского горисполкома. В свою очередь Татьяна Лугина, которая до настоящего времени руководила концерном "Беллегпром", теперь возглавит ОАО "Камволь".
Александр Лукашенко отметил, что и Администрация Президента, и правительство его информируют о том, что ситуация в концерне непростая. "По разным причинам. И, относясь с недоверием всегда к какой-то информации, в данном случае я верю в то, что там ситуация непростая", - сказал Президент.
"Я вообще преклоняюсь перед женщинами всегда. И на такой должности вам придется работать непростой руководителями. Но должен сказать, что это последний шанс для вас. Если только вы не сможете сработать, я больше с вами разговаривать не буду. Вы грамотные, опытные. Меньше разговоров - больше дела, - ориентирует глава государства. - Я вам отрытым текстом говорю. Или вы сами выстроите свою судьбу на будущее (все от вас зависит). Или просто у меня не будет слов с вами разговаривать. Понимайте меня как хотите. Но вытащить эту отрасль надо. Это люди. Надо накормить и одеть людей. Накормить вроде накормили. И одели. Но надо не упустить это все".
"В общем, девчата, действуйте. И только вперед. Другого пути нет", - подчеркнул белорусский лидер.
Фото: freepik.com