Лукашенко заявил, что отрасль легкой промышленности в Беларуси упустить нельзя

Александр Лукашенко отметил, что и Администрация Президента, и правительство его информируют о том, что ситуация в концерне непростая. "По разным причинам. И, относясь с недоверием всегда к какой-то информации, в данном случае я верю в то, что там ситуация непростая", - сказал Президент.

"Я вообще преклоняюсь перед женщинами всегда. И на такой должности вам придется работать непростой руководителями. Но должен сказать, что это последний шанс для вас. Если только вы не сможете сработать, я больше с вами разговаривать не буду. Вы грамотные, опытные. Меньше разговоров - больше дела, - ориентирует глава государства. - Я вам отрытым текстом говорю. Или вы сами выстроите свою судьбу на будущее (все от вас зависит). Или просто у меня не будет слов с вами разговаривать. Понимайте меня как хотите. Но вытащить эту отрасль надо. Это люди. Надо накормить и одеть людей. Накормить вроде накормили. И одели. Но надо не упустить это все".