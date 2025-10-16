БГУ удерживает свое место в рейтинге вузов "Три миссии университета"

Фото: sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c457a1-8140-4626-baef-1dbe033ab34c/conversions/ef3479e9-6315-4cc0-a9a4-090ad8f082fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c457a1-8140-4626-baef-1dbe033ab34c/conversions/ef3479e9-6315-4cc0-a9a4-090ad8f082fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c457a1-8140-4626-baef-1dbe033ab34c/conversions/ef3479e9-6315-4cc0-a9a4-090ad8f082fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c457a1-8140-4626-baef-1dbe033ab34c/conversions/ef3479e9-6315-4cc0-a9a4-090ad8f082fb-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sputnik.by

БГУ продолжает удерживать свою позицию в Московском международном рейтинге вузов "Три миссии университета" (MosIUR). Высшее учебное заведение вошло в категорию 301-350. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу университета.

В нынешнюю редакцию включены 14 белорусских вузов. "Это Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, который вошел в группу 1301-1400, БГМУ разместился в категории 1401-1500, БНТУ, ГГМУ, ГрГМУ и ВГУ им. П.М. Машерова представлены в группе 1501-1750, БрГУ им. А.С. Пушкина, БГТУ, Белорусско-Российский университет, ПГУ им. Ефросинии Полоцкой, ГГУ им. Ф. Скорины, Белорусский государственный университет иностранных языков и ГрГУ им. Янки Купалы занимают позиции среди группы 1751-2000", - проинформировали в пресс-службе.

Ежегодно число ранжируемых вузов увеличивается. Сегодня в список включены 2 тыс. университетов из 112 стран. Россия представлена 156 вузами. Лучшие результаты у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (17), Санкт-Петербургского государственного университета (47) и МФТИ (59).

В тройку лидеров вошли Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет, Университет Оксфорда.

Московский рейтинг впервые стартовал в декабре 2017 года. Критерии оценки отражают три миссии университета: образовательную, научную и взаимодействие с обществом. Сейчас вузы ранжируют по 16 индикаторам, среди которых участие студентов в международных олимпиадах, доля иностранных студентов, научные публикации и наукометрия, число дистанционных курсов на платформах Coursera и edX, популярность сайта, число подписчиков в социальных сетях и другие. Методология прошла широкое общественное обсуждение с участием экспертов из университетов России и мира, включая БГУ.