БГУ удерживает свое место в рейтинге вузов "Три миссии университета"
БГУ продолжает удерживать свою позицию в Московском международном рейтинге вузов "Три миссии университета" (MosIUR). Высшее учебное заведение вошло в категорию 301-350. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу университета.
В нынешнюю редакцию включены 14 белорусских вузов. "Это Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, который вошел в группу 1301-1400, БГМУ разместился в категории 1401-1500, БНТУ, ГГМУ, ГрГМУ и ВГУ им. П.М. Машерова представлены в группе 1501-1750, БрГУ им. А.С. Пушкина, БГТУ, Белорусско-Российский университет, ПГУ им. Ефросинии Полоцкой, ГГУ им. Ф. Скорины, Белорусский государственный университет иностранных языков и ГрГУ им. Янки Купалы занимают позиции среди группы 1751-2000", - проинформировали в пресс-службе.
Ежегодно число ранжируемых вузов увеличивается. Сегодня в список включены 2 тыс. университетов из 112 стран. Россия представлена 156 вузами. Лучшие результаты у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (17), Санкт-Петербургского государственного университета (47) и МФТИ (59).
В тройку лидеров вошли Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет, Университет Оксфорда.
Московский рейтинг впервые стартовал в декабре 2017 года. Критерии оценки отражают три миссии университета: образовательную, научную и взаимодействие с обществом. Сейчас вузы ранжируют по 16 индикаторам, среди которых участие студентов в международных олимпиадах, доля иностранных студентов, научные публикации и наукометрия, число дистанционных курсов на платформах Coursera и edX, популярность сайта, число подписчиков в социальных сетях и другие. Методология прошла широкое общественное обсуждение с участием экспертов из университетов России и мира, включая БГУ.
"Белгосуниверситет представлен в десяти глобальных рейтингах университетов мира, включая QS с 447 местом, а также в 15 предметных рейтингах, среди которых Шанхайский рейтинг по физике. Дополнительно БГУ участвует в тематических и специализированных рейтингах, таких как UI Green Metric (891 место у МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ) и рейтинг вузовских репозиториев (Электронная библиотека БГУ занимает 2-е место в мире)", - отметили в вузе.