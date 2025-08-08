Благотворительные акции к новому учебному году запустил БРСМ

Акция БРСМ "Соберем портфель вместе" объединила активистов молодежного движения во всех регионах.

Особое внимание - воспитанникам детских домов семейного типа. 8 августа два таких учреждения посетил парламентарий Александр Лукьянов. С подарками - канцелярскими принадлежностями к школе. А также познакомился с условиями проживания детей. В дружеской атмосфере ребята делились впечатлениями, своими талантами. БРСМ в ответ исполнит еще одну мечту - организует для них поездку в Музей славы Могилевщины.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Мы с ребятами обсуждали: важный год - год 80-летия Великой Победы. Хочется еще ребят окунуть в эту повестку. Именно поэтому БРСМ для таких ребят окажет содействие в посещении таких знаковых исторических мест".

"В этом году есть у нас и первоклассник, есть дети, которые уже поступают в техникум, покидают наши дома, идут в самостоятельную жизнь. Каждый год мы получаем помощь, помимо государственной. Еще раз хотим поблагодарить, что не забываете, участвуете в нашей жизни, приезжаете и делаете нашу жизнь светлее и радостнее", - рассказала Анжелика Карпинская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа.