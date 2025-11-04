Богодель: "Буревестники", "Посейдоны" - это не про войну, а про стратегическое ядерное сдерживание

Вооружение РФ. Скриншот видео RT news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfbd3906-8aeb-424e-899e-01b3bbbe17bc/conversions/ae5d0780-6966-45cb-9d17-c1e28e9d928d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfbd3906-8aeb-424e-899e-01b3bbbe17bc/conversions/ae5d0780-6966-45cb-9d17-c1e28e9d928d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfbd3906-8aeb-424e-899e-01b3bbbe17bc/conversions/ae5d0780-6966-45cb-9d17-c1e28e9d928d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfbd3906-8aeb-424e-899e-01b3bbbe17bc/conversions/ae5d0780-6966-45cb-9d17-c1e28e9d928d-xl-___webp_1920.webp 1920w

На данный момент нет ни одной области вооружений, где Запад опережает Россию. Об этом говорят иностранные военные эксперты, комментируя события предыдущей недели.

В настоящий момент западные страны отстают по всем направлениям, тогда как сразу несколько видов оружия российского производства в значительной степени превосходят все образцы, существующие у стран НАТО.

На прошлой неделе Российская Федерация провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой "Посейдон". Изменит ли баланс сил в мире демонстрация подобного оружия, в программе "Это другое" попросили прокомментировать начальника учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь полковника Андрея Богоделя.

Это другое | Посейдон и Буревестник - аналогов НЕТ! Испытания российского супероружия

"Российская Федерация если не революцию совершила в военном деле, то как минимум очень серьезный научно-технологический прорыв не только в военном деле, но и прорыв в физике, во многих других сферах, - уверен он. - Поэтому это серьезнейшие заявления. Что такое сегодня баланс сил? А баланс сил - это прежде всего экономика, научно-технический прогресс и военная мощь. Когда все эти три составляющих складываются, мы можем говорить о наличии какого-то баланса сил. Мы знаем о состоянии военной мощи Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, Китая. Но Россия в научном прогрессе именно в аспектах развития систем вооружения подобного рода выходит на первое место".

По его словам, это серьезнейшее заявление прежде всего в отношении Соединенных Штатов Америки. "Если на сегодняшний день есть государство, которое может полностью обнулить вас как лидера, то какой вы сегодня в мире лидер, если есть те, кто вас могут запросто уничтожить, - обратил внимание полковник. - Появление "Буревестников", "Посейдонов" - это не про войну, это про стратегическое ядерное сдерживание, о котором сегодня очень многие забыли".

"А ведь против кого это нацелено? Многие говорят, вот сейчас мы покажем Украине, вот мы сейчас покажем Европе, вот мы там рванем Бельгию. Это не про Европу и тем более не про Украину. Эти оружия созданы с одной целью - это против Америки".

"Для чего нужна неограниченная дальность, если мы знаем о существовании "Орешника"? - задал вопрос Андрей Богодель. - Для чего нужен "Посейдон"? - Для обхода того золотого купола, о котором заявлял совсем недавно Трамп. Появление "Посейдона" - это вопрос об обнулении вообще как такового англосаксонского проекта. У них всего есть может быть 25 ключевых портов, которые составляют основу их цивилизации. А это морские державы. Это державы, которые сегодня содержат и контролируют все морские пути и локации. И представьте, всего лишь 20 "Посейдонов" обнуляют всю их цивилизацию. Вы понимаете, о чем это говорит?"

По словам полковника, это посыл в сторону тех, кто собирался задействовать в отношении России дальнобойные системы вооружения. "А мы понимаем, кто собирался задействовать американские Tomahawk, которые могли использовать исключительно только американские военные, может быть, британские. И больше никто", - отметил он.

"На сегодняшний день Россия четко показала: порог ядерной безопасности у России закончен. Теперь, пожалуйста, начинайте напрягаться сами. У нас для этого все готово", - заключил Андрей Богодель.