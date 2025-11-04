3.68 BYN
Богодель: Сегодня основополагающая цель Запада - нанесение стратегического поражения России
Сегодня вопрос стоит о переделе мира. Сегодня вопрос стоит о том, что нанеся стратегическое поражение России, по сути, уничтожить нашу восточнославянскую цивилизацию. Исходя из этого, и происходит вооруженный конфликт в Украине. Таким мнением в программе "Это другое" поделился начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь полковник Андрей Богодель.
"На протяжении долгого времени (а уже скоро будет как год без малого, как Трамп у власти) он все говорит: я этот решу конфликт очень быстро. А решить его не может. Потому что одновременно происходят 4 конфликта. Это противостояние Востока и Запада, читайте, России при помощи Китая, КНДР и Беларуси против Америки и ее сателлитов. Второе, это противостояние России и НАТО именно в Европе. Третье, это противостояние России и Украины. И четвертое, это сама по себе гражданская война, которую ведут украинцы с украинцами", - перечислил он и отметил, что украинцы тоже недовольны тем, что произошло в 2014 году, а многие недовольны тем, что произошло и в далеком 1991 году.
"Трамп поэтому решить ни одной задачи не может. Он вроде как бы и готов согласовать те условия, о которых говорил Путин, готов согласовать, может, отвести войска. И мы видим, что сейчас потихонечку американцы уходят из Европы, из Румынии, Болгарии. Возможно, из других стран в ближайшее время уйдут, из той же Венгрии. Но он никакого вопроса не может решить в отношении Европы. А Европа однозначно нацелена на то, чтобы воевать с Россией. И воевать, как я понимаю, до победного конца".
По его словам, Европу поставили в рамки, чтобы решить свои экономические и политические проблемы, им нужно где-то взять деньги. "А сегодня нет бесплатных или дешевых ресурсов, которые шли из России. Америка спит и видит, когда страны попадут в яму дефолтов с евроклировскими деньгами и со всем остальным, когда они это разбазарят, когда придут к власти ультраправые и установят военную диктатуру, - сказал он. - И в конечном итоге Европе деваться некуда - нужно кого-то грабить. А кого можно ограбить? Сегодня перед ними только 2 государства - это Беларусь и Российская Федерация".