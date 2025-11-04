Богодель: Сегодня основополагающая цель Запада - нанесение стратегического поражения России

Здание Европарламента news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e24f9f83-1e2d-40d7-874d-1d339eb478c5/conversions/d371b68a-238e-4d6f-8d01-34312e79da3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e24f9f83-1e2d-40d7-874d-1d339eb478c5/conversions/d371b68a-238e-4d6f-8d01-34312e79da3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e24f9f83-1e2d-40d7-874d-1d339eb478c5/conversions/d371b68a-238e-4d6f-8d01-34312e79da3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e24f9f83-1e2d-40d7-874d-1d339eb478c5/conversions/d371b68a-238e-4d6f-8d01-34312e79da3f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня вопрос стоит о переделе мира. Сегодня вопрос стоит о том, что нанеся стратегическое поражение России, по сути, уничтожить нашу восточнославянскую цивилизацию. Исходя из этого, и происходит вооруженный конфликт в Украине. Таким мнением в программе "Это другое" поделился начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь полковник Андрей Богодель.

"На протяжении долгого времени (а уже скоро будет как год без малого, как Трамп у власти) он все говорит: я этот решу конфликт очень быстро. А решить его не может. Потому что одновременно происходят 4 конфликта. Это противостояние Востока и Запада, читайте, России при помощи Китая, КНДР и Беларуси против Америки и ее сателлитов. Второе, это противостояние России и НАТО именно в Европе. Третье, это противостояние России и Украины. И четвертое, это сама по себе гражданская война, которую ведут украинцы с украинцами", - перечислил он и отметил, что украинцы тоже недовольны тем, что произошло в 2014 году, а многие недовольны тем, что произошло и в далеком 1991 году.

"Трамп поэтому решить ни одной задачи не может. Он вроде как бы и готов согласовать те условия, о которых говорил Путин, готов согласовать, может, отвести войска. И мы видим, что сейчас потихонечку американцы уходят из Европы, из Румынии, Болгарии. Возможно, из других стран в ближайшее время уйдут, из той же Венгрии. Но он никакого вопроса не может решить в отношении Европы. А Европа однозначно нацелена на то, чтобы воевать с Россией. И воевать, как я понимаю, до победного конца".

