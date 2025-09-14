Богодель о том, как Польша манипулирует историей, чтобы заполучить "восточные кресы"

Американцы грамотно используют польскую "ягеллонскую идею". Таким мнением в программе "Это другое" поделился заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Он напомнил, что речь идет о создании некоего образования или союза государств: может, Речи Посполитой, а, может быть, Междуморья. "Именно в рамках этого на Польшу возлагаются очень большие надежды. Для этого есть у них неплохие задатки", - считает Андрей Богодель.

Эксперт рассказал, как Польша смотрит на Беларусь и как ее поддерживают западные страны. "Они не признают наше руководство. Они считают, что те земли, которые были присоединены к Белорусской ССР, отошли вследствие преступного сговора Сталина и Гитлера на основе известного всем пакта Молотова-Риббентропа. Они нам предлагают сегодня в свете даты 17 Сентября рассматривать вопрос создания Республики Беларусь именно с точки зрения 1991 года. То есть все, что ранее исторически происходило, нас не должно касаться", - подчеркнул заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси.

Андрей Богодель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/991f1ab7-c4e4-43b8-b448-814e8732f323/conversions/6599af5d-7aff-47a9-aca2-0027d69d1cef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/991f1ab7-c4e4-43b8-b448-814e8732f323/conversions/6599af5d-7aff-47a9-aca2-0027d69d1cef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/991f1ab7-c4e4-43b8-b448-814e8732f323/conversions/6599af5d-7aff-47a9-aca2-0027d69d1cef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/991f1ab7-c4e4-43b8-b448-814e8732f323/conversions/6599af5d-7aff-47a9-aca2-0027d69d1cef-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Богодель:

"Ведь на этом и основывался 2020 год, когда нам преподносили какую-то Белорусскую Народную Республику или псевдоисторический флаг, который на самом деле никакой истории не имеет, кроме истории коллаборантов, которые постоянно кому-то прислуживали: либо немцам в БНР, либо непосредственно фашистам в ходе оккупации нашей территории. Основная цель - оторвать Беларусь от России".

"В основе как раз и лежит "ягелонская идея", которая противоположна "пястовской идее", - напомнил он. - Неважно, кто это будет - либо "Солидарность", либо "Право и справедливость", либо еще какие-то там гражданские различные партии - они все склонны тому, что у них есть два противника, два соперника. Самый главный на сегодняшний день соперник - Российская Федерация (нас туда пристегивают). И, конечно же, это Германия. То есть эти аспекты сегодня польское государство пытается решать".

Эксперт обратил внимание на то, какое прошлое нас пытаются заставить забыть: на основании пакта Молотова-Риббентропа Западная Беларусь стала частью Белорусской Советской Социалистической Республики, и если мы от этого прошлого пытаемся отказаться, то, соответственно, есть все основания полагать, что эти земли не совсем должны принадлежать нынешней Республике Беларусь. "Не отсюда ли идет непризнание руководства нашей страны?" - задался вопросом он.

По словам Андрея Богоделя, в сознание белорусов вкладывается мысль о якобы оккупации нашей страны Россией: "Нас постоянно пытаются поссорить с русским народом. Вы посмотрите, сегодня появляется среди молодежи такая тенденция: русские и белорусы - это не один народ, русские вообще может быть и не славяне. А ведь что это? Это чтобы рассорить друг с другом".

Он отметил еще один аспект, который многие не замечают. Сегодня опять появилась тенденция, как называть - Беларусь или Белоруссия? Была принята 12-я директива Президента "Об идеологии". И в ней говорится, что цементирующей основой нашей государственности является Белорусская Советская Социалистическая Республика, образованная 1 января 1919 года. В 1-й статье Конституции 1937 года написано: "Белоруссия - государство рабочих, крестьян". "Сегодня пытаются сделать так, чтобы мы забыли эти корни", - отметил Андрей Богодель.