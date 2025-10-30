IV Международный эндовидеохирургический форум выходит за рамки привычного формата

Обмен опытом, передача практических навыков и укрепление позиций хирургического сообщества Беларуси с привлечением международных специалистов. Минск в эти дни принимает IV Международный эндовидеохирургический форум.

Международный эндовидеохирургический форум сегодня можно смело назвать визитной карточкой нашей страны. Тому доказательство - количество участников, которые в этом году приехали в столицу, чтобы обменяться мнениями по самым актуальным темам, назревшим в отрасли.



Всего более 400 человек из всех регионов нашей страны, а также России, Казахстана и Китая. Особенность нынешнего форума, что впервые его проводят с акцией живой хирургии. Плюс ко всему, в этом году работает секция для средних медицинских работников.

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра Управления делами Президента Беларуси: "Эндовидеохирургия - это, в первую очередь, современная хирургия, которая позволяет сократить время операции, которая позволяет как можно быстрее восстановить пациента, сократить послеоперационный период, временную нетрудоспособность. А мы сегодня боремся, и для нас важен каждый трудоспособный человек. Поэтому вот это основные направления, которые позволяют и должны нас стимулировать для развития именно этого вида хирургии. Мы сегодня создали третий и четвертый уровень оказания хирургической помощи. На многих этапах, во многих районах это и вторые уровни хирургической помощи, которые технически оснащены оборудованием, позволяющим внедрять эндовидеохирургические методы лечения".

В Беларуси спектр выполняемых малоинвазивных операций за последние годы увеличился с 25 до 43 %. В некоторых районах сегодня эти показатели достигают 70 %. Драйвер по выполнению таких операций - Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента. И здесь во многом ориентируемся на наших китайских коллег и их опыт, где в год только по проблемам рака желудка малоинвазивным эндовидеохирургическим способом специалисты выполняют 1400 операций.