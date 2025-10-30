Умершие эмигранты и вымышленные личности: в Польше раскрыта афера с образовательными субсидиями

Фиктивные ученики, автобусы-приманки и миллионы злотых: в Польше раскрыта крупнейшая афера с образовательными субсидиями. Сеть частных школ по всей Польше 6 лет получала государственные субсидии на несуществующих учеников, включая умерших, эмигрантов, а также вымышленных личностей.



По данным прокуратуры, масштаб мошенничества может превысить 35 млн евро. Для имитации учебного процесса использовались даже автобусы с подставными "учениками", появлявшиеся во время проверок.



30 октября полиция задержала 13 человек, включая директоров школ, посредников и самого инициатора схемы, еще одна женщина пришла в прокуратуру добровольно. Всего в деле фигурируют 47 подозреваемых, которым предъявлено 79 обвинений. Расследование продолжается.