Пентагон готовятся к ответам на будущие внутренние потрясения
Автор:Редакция news.by
США готовятся к ответам на будущие внутренние потрясения. Пентагон формирует 23-тысячную армию для подавления беспорядков.
К январю 2026 года Национальные гвардии всех штатов, округа Колумбия и территорий США должны создать силы быстрого реагирования для подавления гражданских волнений. Каждый штат должен подготовить от полусотни до 500 бойцов, а общая численность новых подразделений превысит 23 тыс. человек.
Цель - создание новой силовой архитектуры, готовой действовать по первому сигналу. Есть мнения, что таким образом власти готовятся к масштабным внутренним вызовам: от миграционного кризиса до политических протестов.