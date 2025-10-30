Пентагон готовятся к ответам на будущие внутренние потрясения

США готовятся к ответам на будущие внутренние потрясения. Пентагон формирует 23-тысячную армию для подавления беспорядков.



К январю 2026 года Национальные гвардии всех штатов, округа Колумбия и территорий США должны создать силы быстрого реагирования для подавления гражданских волнений. Каждый штат должен подготовить от полусотни до 500 бойцов, а общая численность новых подразделений превысит 23 тыс. человек.



Цель - создание новой силовой архитектуры, готовой действовать по первому сигналу. Есть мнения, что таким образом власти готовятся к масштабным внутренним вызовам: от миграционного кризиса до политических протестов.