Масштабная утечка в Польше: персональные данные поляков оказались в открытом доступе

В Польше в открытом доступе оказались персональные данные более 5,5 тыс. человек. Произошло это во время тендера на вывоз мусора: вместе с технической документацией на сайте случайно опубликовали файл с именами, адресами и идентификационными номерами.



Местные СМИ отмечают, что конфиденциальная информация может быть использована в таких целях, как кража личных данных, мошенничество с кредитами или получение пособий по социальному обеспечению.



По утечке информации местные власти начали расследование.