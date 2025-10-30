Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Масштабная утечка в Польше: персональные данные поляков оказались в открытом доступе

В Польше в открытом доступе оказались персональные данные более 5,5 тыс. человек. Произошло это во время тендера на вывоз мусора: вместе с технической документацией на сайте случайно опубликовали файл с именами, адресами и идентификационными номерами.

Местные СМИ отмечают, что конфиденциальная информация может быть использована в таких целях, как кража личных данных, мошенничество с кредитами или получение пособий по социальному обеспечению.

По утечке информации местные власти начали расследование.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Польша