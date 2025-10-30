3.71 BYN
Масштабная утечка в Польше: персональные данные поляков оказались в открытом доступе
Автор:Редакция news.by
В Польше в открытом доступе оказались персональные данные более 5,5 тыс. человек. Произошло это во время тендера на вывоз мусора: вместе с технической документацией на сайте случайно опубликовали файл с именами, адресами и идентификационными номерами.
Местные СМИ отмечают, что конфиденциальная информация может быть использована в таких целях, как кража личных данных, мошенничество с кредитами или получение пособий по социальному обеспечению.
По утечке информации местные власти начали расследование.