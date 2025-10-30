О влиянии фейков на умы людей и опасности манипулирования сознанием говорили в Москве

О влиянии ложной информации на умы людей и новых методах борьбы с фейками говорили в Москве на Международном форуме "Диалог о фейках 3.0". Участие в нем приняли представители всех континентов и более 80 стран мира.



Основные темы дискуссии: как в современных условиях сохранить цифровой суверенитет и обезопасить компании и граждан от кибермошенничества. Еще одна опасность - манипулирование сознанием.



Все чаще технологии используют, чтобы расшатать политическую ситуацию в определенных странах, чтобы вызвать беспорядки, насилие и, возможно даже, госперевороты.

Тихон Макаров, советник гендиректора АНО "Диалог Регионы": "Что касается фейковой информации, с 2020 года рост многократный. До 2020 года было меньше 2 млн. С 2020 года, когда начался ковид, было 4-5 млн. Настоящий бум фейков случился после старта СВО. В 2022 году мы увидели порядка 14 млн фейковых сообщений и где-то 4 тыс. инфоповодов. С тех пор количество самих ссылок чуть снизилось, потому что мы научились чуть более активно бороться с ними. Но в целом все равно 7-8 млн фейковых сообщений есть, но мы видим по социологии, что растет число людей, которые видят, что это фейки, понимают, что это фейки, поэтому будем продолжать работать в том же направлении".

Советник гендиректора отметил, что в Минске они по приглашению белорусской страны. "Поговорили, увидели, что идем в одном направлении, движемся в прогнозировании каких-то угроз, проблем, и идем на пути объединения, так же, как наши страны, наши президенты действуют", - подытожил Тихон Макаров.