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Богодель рассказал, что означает мирная сделка для Трампа
Что такое заключение мирной сделки по Украине для Трампа, в программе "Это другое" рассказал заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
По его словам, Дональд Трамп постоянно говорит о возможности получения какой-то выгоды, прежде всего играя на различных противоречиях. По мнению Трампа, Америка должна получать ту самую выгоду для того, чтобы в перспективе стать великой.
Андрей Богодель:
"Сколько может продержаться без помощи Соединенных Штатов сама Украина? Очень многое будет зависеть от того, какие будут действия предпринимать Вооруженные силы Российской Федерации, насколько они активно будут действовать: соберутся ли они проводить операцию или будут вести действия на тактическом уровне. Если все будет идти, как идет на сегодняшний день, это может длиться бесконечно долго".
Это другое|Спектакль в Белом доме | Зеленский в ловушке | Трамп требует извинений | Украина на грани
Миротворческая дипломатия Дональда Трампа, казалось, была готова к новым свершениям, но что-то пошло не так. Ожидания не совпали с реальностью, и теперь мы наблюдаем, как все это захлебывается. После недавнего шоу в Овальном кабинете становится очевидно, что Трамп не намерен сдаваться и вернется к переговорам только после публичного извинения. Европейский саммит подарил Зеленскому надежду, однако конкретных предложений так и не поступило. Одной поддержкой гинеколога Фон дер Ляйен русских не одолеешь, ведь Зеленский говорит о мире, но требует вооружения. Подробности смотрите в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".
"Безусловно, что Генеральный штаб Российской Федерации должен четко осознавать, что пока есть определенный промежуток времени, им необходимо осуществить стратегическое планирование и выполнение тех задач, которые они, вероятнее всего, ставили в том числе и в 2022 году, где успешно вооруженные силы Российской Федерации их выполняли", - отметил заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси.
"Объективная ситуация сегодня сложилась таким образом, что для этого все у России есть. У нее есть и подготовленная армия, подготовлены хорошие резервы и военно-промышленный комплекс переведен на военные рельсы. Самое главное, у нее есть поддержка народа", - подчеркнул Андрей Богодель.