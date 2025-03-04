Богодель рассказал, что означает мирная сделка для Трампа

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60922bfa-c9bb-4d4c-8334-a1df2b99f6d9/conversions/289c5e8c-ba19-488b-b71e-96204bfc389d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60922bfa-c9bb-4d4c-8334-a1df2b99f6d9/conversions/289c5e8c-ba19-488b-b71e-96204bfc389d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60922bfa-c9bb-4d4c-8334-a1df2b99f6d9/conversions/289c5e8c-ba19-488b-b71e-96204bfc389d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60922bfa-c9bb-4d4c-8334-a1df2b99f6d9/conversions/289c5e8c-ba19-488b-b71e-96204bfc389d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что такое заключение мирной сделки по Украине для Трампа, в программе "Это другое" рассказал заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

По его словам, Дональд Трамп постоянно говорит о возможности получения какой-то выгоды, прежде всего играя на различных противоречиях. По мнению Трампа, Америка должна получать ту самую выгоду для того, чтобы в перспективе стать великой.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d8a6d45-7b57-4578-8b89-a249103c15ad/conversions/2258b015-e5e1-45b3-a8e0-fffc4b98a69e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d8a6d45-7b57-4578-8b89-a249103c15ad/conversions/2258b015-e5e1-45b3-a8e0-fffc4b98a69e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d8a6d45-7b57-4578-8b89-a249103c15ad/conversions/2258b015-e5e1-45b3-a8e0-fffc4b98a69e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d8a6d45-7b57-4578-8b89-a249103c15ad/conversions/2258b015-e5e1-45b3-a8e0-fffc4b98a69e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Богодель:

"Сколько может продержаться без помощи Соединенных Штатов сама Украина? Очень многое будет зависеть от того, какие будут действия предпринимать Вооруженные силы Российской Федерации, насколько они активно будут действовать: соберутся ли они проводить операцию или будут вести действия на тактическом уровне. Если все будет идти, как идет на сегодняшний день, это может длиться бесконечно долго".

Это другое|Спектакль в Белом доме | Зеленский в ловушке | Трамп требует извинений | Украина на грани Миротворческая дипломатия Дональда Трампа, казалось, была готова к новым свершениям, но что-то пошло не так. Ожидания не совпали с реальностью, и теперь мы наблюдаем, как все это захлебывается. После недавнего шоу в Овальном кабинете становится очевидно, что Трамп не намерен сдаваться и вернется к переговорам только после публичного извинения. Европейский саммит подарил Зеленскому надежду, однако конкретных предложений так и не поступило. Одной поддержкой гинеколога Фон дер Ляйен русских не одолеешь, ведь Зеленский говорит о мире, но требует вооружения. Подробности смотрите в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое". 04.03.2025 23:59

"Безусловно, что Генеральный штаб Российской Федерации должен четко осознавать, что пока есть определенный промежуток времени, им необходимо осуществить стратегическое планирование и выполнение тех задач, которые они, вероятнее всего, ставили в том числе и в 2022 году, где успешно вооруженные силы Российской Федерации их выполняли", - отметил заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси.