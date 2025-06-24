Богодель: США показывают, что они могут решать вопросы, как им выгодно

Это другое news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fccd5def-99ff-4130-a2e9-7d1ec1df86eb/conversions/bd2c3b2d-dbe4-4831-b071-e7530ee5a01e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fccd5def-99ff-4130-a2e9-7d1ec1df86eb/conversions/bd2c3b2d-dbe4-4831-b071-e7530ee5a01e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fccd5def-99ff-4130-a2e9-7d1ec1df86eb/conversions/bd2c3b2d-dbe4-4831-b071-e7530ee5a01e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fccd5def-99ff-4130-a2e9-7d1ec1df86eb/conversions/bd2c3b2d-dbe4-4831-b071-e7530ee5a01e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Соединенные Штаты показывают, что у них есть авианосцы, соответствующие бомбы и бомбардировщики и они могут решать свои интересы в том или ином регионе так, как им выгодно. Таким мнением в программе "Это другое" поделился замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси полковник Андрей Богодель.

Андрей Богодель. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/854a0294-bd7d-4671-a1b7-15cab70997dc/conversions/28b22201-f11c-426a-99be-5978db7e6490-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/854a0294-bd7d-4671-a1b7-15cab70997dc/conversions/28b22201-f11c-426a-99be-5978db7e6490-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/854a0294-bd7d-4671-a1b7-15cab70997dc/conversions/28b22201-f11c-426a-99be-5978db7e6490-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/854a0294-bd7d-4671-a1b7-15cab70997dc/conversions/28b22201-f11c-426a-99be-5978db7e6490-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его словам, США так поступают независимо от того, как думает Организация Объединенных Наций, другие региональные или глобальные организации. "В конце концов, суверенитет других государств попросту не интересен. Есть интересы Соединенных Штатов. Make America Great Again - Америка превыше всего. Это то, что мы видим сегодня. И что такое мир через силу, мы тоже можем наблюдать - то, что происходит сегодня в Украине, то, что происходит сегодня в Иране. Объективности ради Америка просто пытается решать свои вопросы методом не вмешательства непосредственно в вооруженный конфликт, а путем использования прокси-сил", - сказал полковник.

Это другое | Войны ради мирового господства | США держат мир в огне с 1945 года США воевали минимум в четырех десятках стран после окончания Второй мировой войны, и это, не считая тайных операций ЦРУ, переворотов и гражданских войн, за которыми стоял Вашингтон. Все это время они боролись с коммунизмом и устанавливали так называемые демократичные и удобные режимы для Америки по всему миру. Безусловно, речь не о какой то благодетели и желании помочь, речь о заработке на войне. Если США не будут воевать - они потеряют власть и свое значение в мировом порядке. 24.06.2025 22:05

Сегодня в Соединенных Штатах аббревиатура МЧС означает "мир через силу, пояснил он. "Это пропаганда, которую ведут сегодня правые, трамписты. И они об этом говорят, не скрывают. Кто не готов принять условия Трампа, тому это докажут, используя тот набор сил и средств, которые у них имеются. Ведь что показали на сегодняшний день США, отправив туда (в Иран - Прим. ред.) три авианосные ударные группы? То, что они, во-первых, в состоянии это выполнить, а во-вторых, что они будут продолжать свою экспедиционную политику", - подчеркнул Андрей Богодель.