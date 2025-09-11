3.64 BYN
Более 400 легковушек ожидают выезда на белорусско-литовской границе
Автор:Редакция news.by
Белорусско-литовская граница продолжает работать. По состоянию на 6:00 12 сентября в очереди на выезд ожидали 415 легковых и 740 грузовых автомобилей. Стоять приходится по 14 часов.
Изнурительное ожидание сказывается на водителях и пассажирах. Многие осознают политическую подоплеку, утверждая, что в последнее время подобного коллапса на границе не наблюдалось.
Сутками ранее при норме свыше 1 тыс. автомобилей литовская сторона приняла на свою территорию около половины легкового транспорта за сутки, а двумя днями ранее 13 % грузового транспорта, что вызывает серьезные затруднения на границе.