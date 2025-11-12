Более тысячи фур на границе Беларуси и Литвы: МВД организовало охраняемые стоянки и помощь водителям news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba5ac8fa-1169-4e2a-9b67-1969579f53f9/conversions/c2a65cde-c799-4e21-b0cd-d9b45a36073e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba5ac8fa-1169-4e2a-9b67-1969579f53f9/conversions/c2a65cde-c799-4e21-b0cd-d9b45a36073e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba5ac8fa-1169-4e2a-9b67-1969579f53f9/conversions/c2a65cde-c799-4e21-b0cd-d9b45a36073e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba5ac8fa-1169-4e2a-9b67-1969579f53f9/conversions/c2a65cde-c799-4e21-b0cd-d9b45a36073e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков доложил главе государства Александру Лукашенко о мерах, принятых в связи с закрытием границы с Литвой. На приграничной территории скопилось более тысячи грузовых автомобилей, создавших угрозу безопасности дорожного движения.

"Сотрудниками государственной автомобильной инспекции на сегодняшний день уже более тысячи фур сопровождены на охраняемые стоянки", - сообщил Кубраков. Для выполнения этой задачи были передислоцированы экипажи ГАИ из Гродно и специальное подразделение "Стрела" Минска.

Министр описал сложившуюся ситуацию: "Все транспортные средства, которые скопились на приграничье, хаотично располагались на проезжей части. Какие-то транспортные средства располагались на обочине. Очень много прицепов и полуприцепов были просто брошены водителями на проезжей части. Это создавало угрозу для движения транспортных средств, а также создавало предпосылки для совершения дорожно-транспортных происшествий".

Особую проблему представляют 26 бесхозных прицепов и полуприцепов, которые не обозначены и не освещены. "Водители отсутствуют. Мы принимаем меры для установления собственников данных прицепов. Несмотря на то, что идет информация в СМИ, никто не явился и никто не эвакуировал данные прицепы", - констатировал глава МВД.

Он отдал распоряжение отбуксировать все оставшиеся прицепы на охраняемые стоянки, которые взяты под охрану патрулями. Кубраков подчеркнул, что ранее Президентом была поставлена задача оказывать всю необходимую помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за решения литовских властей.

"Вопросы, с которыми обращаются водители к нашим сотрудникам, очень разные. Начиная от помощи доставки к гостинице, к точкам общепита, связи с родственниками или по поиску знакомых, чтобы уехать. И даже если водители обращаются с вопросами, которые не касаются органов внутренних дел, мы все равно их решаем", - рассказал министр.

По его словам, водители адекватно оценивают ситуацию, хотя и высказываются "очень негативно, не стесняясь в выражениях" в адрес литовских властей.

В настоящее время ситуация на границе остается под постоянным контролем, экипажи работают по усиленному варианту, охрана общественного порядка обеспечивается, происшествий не допущено.