Борьба с наркоторговлей, или Очередная попытка США подчинить Венесуэлу

Вашингтон направил к берегам Венесуэлы по меньшей мере 8 военных судов с несколькими тысячами военных на борту, пишет издание Financial Times. В составе американской группы также атомная подводная лодка, несущая крылатые ракеты «Томагавк».

В Венесуэле эту меру расценили как попытку запугивания. Президент Боливарианской Республики заявил, что действия Вашингтона нарушают им же подписанный Договор Тлателолко, запрещающий перемещение, использование и производство ядерного оружия на территории всей Латинской Америки и Карибского бассейна

Чем же вызван столь деятельный интерес США к Венесуэле? Ответ вмещается в одно слово - нефть. А сделав ценный ресурс подконтрольным Вашингтон получит новые рычаги влияния для достижения внешнеполитических целей. Обо всем по порядку.

Отправной точкой, когда стало понятно, что отношения США и Венесуэлы не будут прежними, стал 1976 год. Тогда была произведена национализация нефтяной отрасли. До этого момента добыча и переработка черного золота была в полной власти иностранных компаний — британских Shell, BP, французской Total, но главенствовали американские - Gulf, Standard Oil, ExxonMobil и Conoco Philips. Они контролировали 98 процентов нефтяного рынка Венесуэлы, обладающей самыми большими доказанными запасами данного энергоресурса в мире. В период с 1917 по 1975 годы общий размер доходов иностранных нефтяных корпораций превысил 200 млрд долларов, тогда как государство получило лишь около 45. Понятное дело, что национализация пришлась не по вкусу экономическим колониалистам. Они сопротивлялись, но в конце концов были вынуждены отступить.

Вашингтон неоднократно предпринимал попытки вернуть себе Венесуэлу. Нынешнее давление на страну со стороны Трампа - это не новая позиция, а политика, тянущаяся с его первого президентского срока. Тогда бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон открыто заявил, что США опираются на доктрину Монро. Уже стоит сказать - Монро 2.0. Она определяет Южную Америку как зону интересов исключительно Штатов. В регионе они могут ставить себе какие угодно цели и как угодно их добиваться.

Для проформы необходим лишь повод, причина может быть самой банальной, главное, чтобы она вовсю скрывала истинные мотивы. Даже доказательством ее вооружать не нужно, только армию... Свои действия против Венесуэлы Вашингтон оправдал борьбой с наркоторговлей.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы:

"Кокаин попадает в США. Кто его там покупает? И где деньги от покупок и перепродажи? В каких банках? Пусть войну, которую они хотят, ведут у себя, в Соединенных Штатах, против своей же мафии, которая контролирует весь наркобизнес. Именно мафии США это контролируют. И там об этом всем прекрасно известно. Они сменили нарратив: тех, кого хотели уничтожить во времена Советского Союза, обвиняли в коммунизме. Сейчас уже не обвиняют даже в терроризме, а ведь были войны против терроризма - в Ираке, Афганистане, Ливии. Теперь появилось новое, грубое, нелепое обвинение - наркоторговля. Так вот я говорю: Венесуэла чистая и свободная от наркоторговли территория".

Борьба с наркоторговлей не имеет ничего общего с действиями США в отношении Венесуэлы в такой же степени, в какой не имела в случае введения американских пошлин против Канады и Мексики. Тогда Вашингтон под обложкой борьбы с фентанилом также стремился добиться своих экономических целей. Страны Евросоюза или международные институты прикрыли ручками глазки на затеянную США эскалацию. Ведь кроме личных амбиций деятельность Вашингтона не может быть оправданной реальной и объективной необходимостью.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Что удивительно, ООН в докладе 2025 года текущего не установил на территории Венесуэлы каких-то плантаций коки, не установил огромного количества лабораторий по производству и, более того, зафиксировал, что внутри страны 70 % наркотрафика изымается правоохранительными органами. Но почему-то именно к берегам Венесуэлы, собственно, Штаты свои эсминцы отправляют, хотя это больше похоже на такую пиар-акцию, акцию демонстрации силы, причем демонстрации даже не Венесуэле, а всему миру, медиасообществу, потребителям медиаконтента".

Итак, что движет Вашингтоном? США устраивают реванш, хотят вернуть нефтяной рынок Венесуэлы в свои руки. К этому стоит добавить актуальные планы Трампа: борьба с Китаем. Он один из главных покупателей венесуэльского черного золота. КНР инвестирует в эту отрасль миллиарды долларов. Венесуэла задействована в инициативе "Один пояс - один путь". Всему этому и намерены помешать Штаты. Но и о региональном доминировании забывать нельзя. Благодаря специальной программе Венесуэла обеспечивает почти 2 десятка стран карибского региона льготными поставками нефти. Прекратив их, Вашингтон заполучит мощный рычаг влияния.