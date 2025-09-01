Булавко: Влияние членов ШОС осуществляется на экономику всего мира

ШОС сегодня обсуждает не только региональные, но и мировые вызовы: от продовольственной и национальной безопасности до формирования новой многополярной модели.

Решения саммита - важный сигнал для всего международного сообщества. Своим мнением поделился Анатолий Булавко - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Если мы говорим о Шанхайской организации сотрудничества, здесь можно говорить о более глобальных категориях, нежели просто один континент. Ведь влияние членов этой организации осуществляется на экономику всего мира. И те глобальные проблемы, которые обсуждаются на нынешнем саммите (и продовольственная безопасность, и безопасность стран-участниц), - это на сегодняшний день очень важно", - отметил парламентарий.