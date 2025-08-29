Чем Беларусь интересна партнерам по ШОС?

Беларусь - полноправный участник Шанхайской организации сотрудничества. Об этом с гордостью говорим уже год. Но и до этого наш голос на площадке звучал довольно громко. С 2010 года страна была в статусе партнера по диалогу. С 2015-го - наблюдатель. И в 2024 году белорусский флаг торжественно появился среди "шанхайской семьи".

А она очень большая. ШОС объединяет страны с территорией более 35 млн кв. км и населением свыше 3,5 млрд человек. А суммарный ВВП ШОС составляет 23 трлн долларов.

Общий объем торговли стран - участниц ШОС с момента ее создания увеличился почти в 100 раз и сейчас превышает 6 трлн в валюте. Конечно, это далеко не предел. Теперь важно наращивать долю взаимной торговли. У государств, входящих в объединение, есть хорошая возможность обеспечить друг друга необходимыми товарами. Так, вместе станем только сильнее.

Чем Беларусь может быть полезна странам ШОС? Список открытый. Географическое положение Синеокой дает хороший старт для многих логистических проектов. Еще плюс наша производственная база, которую мы сохранили с советских времен и, главное, значительно развили. Наша страна словно большой промышленный хаб, который интересен значительной части планеты. Ну и, конечно, продовольственная безопасность. Большинство стран - членов ШОС - крупные импортеры продовольствия. И для отечественных производителей это перспективная и заманчивая ниша.

Торгово-экономическое, финансовое и инвестиционное взаимодействие - одни из главных приоритетов участия Беларуси в ШОС. Президент утвердил документ на старте года. Подход действительно комплексный. Помимо экономики, это создание неделимого пространства безопасности, продвижение общей внешней позиции, расширение взаимодействия во всех гуманитарных сферах. Все это хороший фундамент для будущих совместных успехов.

"Шанхайская семья" большая и очень дружная. Открытость, уважение, взаимоподдержка - это то, что выбирает глобальное большинство. Восток - новый центр силы. О том, что так будет, не единожды говорил Президент Беларуси. И ее членство в ШОС - результат той многополярной политики, которую проводит глава государства.

И, конечно, шанхайский дух - это когда крепнут не только экономические, а еще простые человеческие связи. Взять те же авиарейсы. Со странами ШОС уже налажено сообщение, но эта работа не останавливается и сейчас, кажется, идет еще быстрее.