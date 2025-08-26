Честный разговор о завтрашнем дне прошел на старте акции "Беларусь адзіная" в Борисове

Без прошлого невозможно будущее, причем как отдельного человека, так и государства в целом. Поэтому Беларусь сегодня стоит на прочном историческом фундаменте и его хранит. Честный разговор о завтрашнем дне - в Борисове стартовала акция "Беларусь адзіная".

Формат интерактивного, а главное простого и понятного каждому диалога. Акция проедет по всем регионам Беларуси и завершится 12 сентября.

С Борисова начинается единство. Символичный старт просветительскому марафону дали в городе с богатой историей. На этой земле, где когда-то решались судьбы отечества, 26 августа начался диалог о будущем Беларуси.

Разговор был о "стратегии качества", о том, как достичь целей пятилетки, каким люди видят завтрашний день.

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:

"Мы должны слышать людей, понимать их потребности и максимально решать возникающие задачи. Именно этим мы и занимаемся. Поэтому для нас особенно почетно, что акция проходит накануне 17 сентября и начинается именно здесь. Уверен, все пройдет на высочайшем уровне".

Ежегодный форум традиционно привлек пристальное внимание трудовых коллективов, общественных организаций, партий и молодежи. В общей сумме около 800 активистов.

На самые острые темы с представителями Минской области более 2 часов, нарушая все тайминги в угоду качественному живому диалогу, общались депутаты Палаты представителей: Вадим Гигин, Руслан Косыгин и политический обозреватель Игорь Тур. Работали в режиме лайф и, обсуждая актуальные политические новости, затронули и проходящее в те минуты совещание у главы государства.

Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"У нас есть определенный список спикеров, который мы можем немного менять. Например, на следующей встрече, которая уже запланирована, буду я, наш коллега Алексей Авдонин (значит, будет больше экономики) и Михаил Ксенюк, депутат Палаты представителей от региона. Думаю, там, возможно, поднимутся немного другие темы".

По горячим следам республиканского семинара по идеологической работе, что прошел на прошлой неделе, "Беларусь адзiная" ввела новые форматы. Теперь это сразу несколько блоков: "успеть за 5 минут", блиц от модератора, диалог с ИИ, классический "вопрос-ответ", а для тех, кто несколько застенчив, - через чат-бот. Спрашивали и об "Орешнике", и об отношениях с западными соседями, и о повышении престижа социально значимых профессий. Слушатели признаются, что такой формат определенно попадет в тренды.