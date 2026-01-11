3.68 BYN
Что делать при обморожении: советы врачей на фоне всплеска холодовых травм в Минске
Врачи напоминают о том, как защитить себя от переохлаждения и обморожений в связи с сильными морозами: одеваться нужно как можно теплее и обязательно защищать руки, нос и уши. Отправляясь в путь, стоит заранее продумать места, где можно согреться. Сохранить тепло помогут и горячие напитки, особенно сладкий чай.
Если обморожения избежать не удалось, следует как можно скорее наложить теплоизолирующую повязку.
Важно помнить: алкоголь не согревает, а наоборот, делает организм более уязвимым к холоду, поэтому медики рекомендуют отказаться от него в морозные дни.
Нельзя и растирать замерзшие участки кожи, особенно снегом, это только усугубит ситуацию. Лучше дать коже постепенно согреться.
Сейчас в больнице скорой медпомощи Минска с обморожениями разной степени тяжести проходят лечение около 10 человек. Ежесуточно с таким диагнозом сюда могут поступать до 30 пациентов. Госпитализация нужна не всем, однако в отдельных случаях требуется даже хирургическое вмешательство.
Артемий Боровицкий, врач комбустиолог-хирург ожогового отделения городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
"Частота поступления пациентов с обморожением и с общим переохлаждением увеличивается. Достаточно высокая частота поступления пациентов с несвежими случаями, что, естественно, немножко затрудняет лечение данных пациентов. Поэтому необходимо, естественно, обращаться вовремя. Сразу же при получении холодовой травмы рекомендуется обратиться за медицинской помощью, чтобы специалисты определили степень травмы и выбрали дальнейшую тактику лечения: необходимость госпитализации либо амбулаторного лечения".