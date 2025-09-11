3.64 BYN
Что происходит на белорусско-польской границе?
Автор:Анастасия Бенедисюк
Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе.
Пункт пропуска "Козловичи" - самый загруженный и единственный, где грузовые авто могут пересечь границу с Польшей, - 300 грузовиков в очереди. Информация ГПК на 12 часов - за сутки поляки пропустили 63 % машин от нормы. При этом на нашей стороне, сообщает таможня, смены усилены. Была надежда, а вдруг поляки начнут работать быстрее.
Что касается литовского направления, на которое, вероятно, придется перестроиться тем, кто не успеет до полуночи и в последующие дни, там - сообщает Погранкомитет - приняли еще меньше авто за сутки.