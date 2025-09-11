Что происходит на белорусско-польской границе?

Пункт пропуска "Козловичи" - самый загруженный и единственный, где грузовые авто могут пересечь границу с Польшей, - 300 грузовиков в очереди. Информация ГПК на 12 часов - за сутки поляки пропустили 63 % машин от нормы. При этом на нашей стороне, сообщает таможня, смены усилены. Была надежда, а вдруг поляки начнут работать быстрее.