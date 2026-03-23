Counter-Strike по-белорусски - команда CYBERLOGA стала победителем Belarusian Esports League

Фото sb.by

Пять человек по одну сторону монитора, пять по другую. Здесь нет свистка судьей и нет футбольного мяча, но напряжение, как в финале чемпионата. Здесь решают миллисекунды и реакция. Цена ошибки - поражение всей команды. Это все о финале киберспортивной лиги Беларуси по Counter-Strike - одной из самых популярных и конкурентных игр в мире. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

В современном киберспорте все как и в спорте классическом - система лиг, турниров, подсчет очков, клубы, игроки. Ну и, конечно же, настоящая арена, где эмоции зашкаливают. Порой не хуже, чем на реальных стадионах.

Первый сезон Belarusian Esports League стартовал в начале февраля. Ему предшествовал так называемый нулевой. Это, по сути, обкатка команд и подготовка организаторов к серьезным баталиям. В этом сезоне в лиге сыграли десятки команд из разных городов страны.

Профессиональный киберспорт - это уже не просто про игры. Чтобы выйти на серьезный уровень в любой дисциплине требуются тысячи часов. И здесь решает не только индивидуальный скилл, умение, но и сыгранность команды.

Максим Сергеев и его тима, то есть команда, CYBERLOGA, в этом сезоне были замотивированы на победу, как никто другой. В прошлом году в полуфинале ребята уступили другой минской команде, войдя в тройку призеров.

Максим совмещает учебу в университете и киберспортивную карьеру. Участник масштабных турниров за рубежом в этом сезоне уверенно вел команду к финалу.

"Вообще мы знакомы уже, наверное, больше года друг с другом. Активно начали тренироваться этим составом последние пару месяцев. Тут все друг друга знают, комьюнити плотное, и ты играешь против тех же людей, с которыми играл до этого в команде", - рассказал игрок команды CYBERLOGA Максим Сергеев.

Многие ребята пришли в киберспорт по примеру родителей. Сегодня не секрет, что новые звезды формируются с самых юных лет. Начинают свою карьеру в онлайне. На самых талантливых внимание обращают уже скауты и клубы.

Counter-Strike по-белорусски - команда CYBERLOGA стала победителем Belarusian Esports League

Сегодня Belarusian Esports League - это полноценный национальный чемпионат. В нем участвуют десятки команд из разных городов страны, представляющих реальные компьютерные клубы. Сезон длится несколько месяцев. Сначала отборочные этапы, затем регулярные матчи. И только лучшие команды выходят в финал.

Киберспорт меняет не только игроков, он меняет и инфраструктуру вокруг себя. Турнирные арены создаются по международным стандартам. От удобства игровых мест до технологии трансляции, которые позволяют следить за матчами тысячам зрителей. И сегодня киберспорт в Беларуси - это уже не только столица, это целая экосистема, которая постепенно формируется по всей стране.

"В студенческую лигу мы добавили две мобильные дисциплины. Мы считаем, что мобильные дисциплины набирают популярность сейчас не только в нашей стране, но и в мире. И хочется увидеть много команд. Мы надеемся, что все студенты оценят то, что добавились мобильные дисциплины, и надеемся на то, что это все будет идти еще больше в массы. Любителям киберспорта и зрителям стоит ожидать улучшения качества трансляций в первую очередь, улучшения качества турниров, расширения, возможно, числа участников на наших лигах", - поделился судья Национальной лиги по киберспорту Илья Мацкевич.

Сегодня уже и сами клубы заинтересованы в том, чтобы создавать на своей базе профессиональные команды. А игроки в погоне за хорошим коллективом и условиями готовы менять свое место дислокации. Один из самых ярких участников нынешней лиги - Арман Оганнисян из команды VIBE. Родом из Гомеля, но играет за коллектив из Гродно. Парень ведет свои блоги, поэтому за его движениями следят не только любители CS.

Counter-Strike по-белорусски - команда CYBERLOGA стала победителем Belarusian Esports League

Когда начинается решающий матч, зал буквально замирает. На экранах не только статистика игроков, но и их пульс, который в определенные моменты просто зашкаливает, ведь каждый раунд может изменить все.

В нулевом сезоне кубок завоевала команда META ARENA. Тогда они обыграли CYBERLOGA в матче за третье место. И теперь соперники снова встретились на арене. И на этот раз минское дерби завершилось победой CYBERLOGA, которая сумела взять реванш. Финал с командой VIBE собрал тысячи зрителей на онлайн платформах и самой арене. И эмоции зачастую просто зашкаливали.

Заветный кубок над головой подняли ребята из Минска. Трофей переходящий, но этот момент парни запомнят надолго. Золото первой лиги навсегда запишет их в историю белорусского гейминга.